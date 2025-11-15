ज्वैलर को खिलाई नींद की गोलियां और लूटे 25 लाख के जेवर, गर्लफ्रेंड समेत 3 गिरफ्तार
1 नवंबर को ममरे भाई की शादी में आई विजयलक्ष्मी को ज्वैलर ने एक होटल में ठहराया था. यहीं पर दोनों में जान-पहचान बढ़ी.
Published : November 15, 2025 at 8:02 AM IST
बाड़मेर:पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वैलर को नींद की गोलियां खिलाकर 25 लाख रुपए के जेवर लूटने के मामले का पर्दाफाश करते हुए गर्लफ्रेंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, लूट की सुनियोजित साजिश रची गई थी.
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि गिरफ्तार किए आरोपियों में ज्वैलर की कथित गर्लफ्रेंड विजयलक्ष्मी उर्फ गौरी (25) और उसके साथी लकी उर्फ लक्ष्मण सोनी (36) एवं धीरेंद्र (48) शामिल हैं. पुलिस पूछताछ में पता चला कि वारदात में लकी उर्फ लक्ष्मण सोनी की मुख्य भूमिका थी. वह पीड़ित ज्वैलर का ममेरा भाई है. लकी के भाई की शादी 1 नवंबर को थी, जिसमें ज्वैलर ने विजयलक्ष्मी को एक होटल में ठहराया था. यहीं पर दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी. इसके बाद विजयलक्ष्मी, लकी और धीरेंद्र ने मिलकर लूट की साजिश रची.
एसपी मीना ने बताया कि 11 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देते हुए विजयलक्ष्मी ने ज्वैलर के घर नाश्ते में नींद की गोलियां मिला दी. इससे ज्वैलर बेहोश हो गया. इसके बाद विजयलक्ष्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्वैलरी लूटी और गुजरात के अहमदाबाद भाग गई. इस संबंध में 12 नवंबर को पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने घटना स्थल से लगभग 420 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
तह तक जाएगी पुलिस: पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस पता लगा रही है कि लूट में कोई और लिप्त तो नहीं है. एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी. सभी आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेगी. पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं खाएं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.