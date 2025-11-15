ETV Bharat / state

ज्वैलर को खिलाई नींद की गोलियां और लूटे 25 लाख के जेवर, गर्लफ्रेंड समेत 3 गिरफ्तार

बाड़मेर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Barmer )