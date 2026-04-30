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शाहजहांपुर में दुल्हन समेत तीन की मौत; टैंकर की कार से टक्कर, विदाई कराकर लौट रहा था परिवार

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि तीन महिलाओं की मौत हो गई, दो लोग घायल हैं.

टैंकर की कार से टक्कर
टैंकर की कार से टक्कर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 6:43 PM IST

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शाहजहांपुर : जिले में थाना खुटार क्षेत्र में सड़क हादसे में दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई. गुरुवार को बेकाबू टैंकर की कार से टक्कर हो गई. कार में सवार दो बच्चे समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. परिवार दुल्हन को विदा कराकर घर लौट रहा था. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे का कहना है कि कार और टैंकर की आमने-सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें तीन की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हैं. कार में दो बच्चे समेत सात लोग सवार थे. घायलों को लखीमपुर अस्पताल भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना थाना खुटार क्षेत्र के लखनऊ पलिया हाईवे पर रौतापुर गांव के पास की है. पुवायां क्षेत्र के अगौना बुजुर्ग निवासी अविरल की पत्नी कल्पना (22) की शादी 25 अप्रैल को हुई थी. गुरुवार को ससुर अनिल कुमार बहू की विदाई कराकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार से घर लौट रहे थे. कार में मोहिनी (14), अभिरांश (6), अनिमेष (5), अमित वर्मा और निर्दोष भी सवार थे.

रौतापुर कला गांव के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. हादसे में नवविवाहिता कल्पना, ननंद मोहिनी और जेठानी की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद गांव और परिवार में शोक की लहर है.

यह भी पढ़ें : हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा; बारातियों से भरी वैन ट्रक से टकराई, 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर

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