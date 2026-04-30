ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में दुल्हन समेत तीन की मौत; टैंकर की कार से टक्कर, विदाई कराकर लौट रहा था परिवार

शाहजहांपुर : जिले में थाना खुटार क्षेत्र में सड़क हादसे में दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई. गुरुवार को बेकाबू टैंकर की कार से टक्कर हो गई. कार में सवार दो बच्चे समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. परिवार दुल्हन को विदा कराकर घर लौट रहा था. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे का कहना है कि कार और टैंकर की आमने-सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें तीन की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हैं. कार में दो बच्चे समेत सात लोग सवार थे. घायलों को लखीमपुर अस्पताल भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना थाना खुटार क्षेत्र के लखनऊ पलिया हाईवे पर रौतापुर गांव के पास की है. पुवायां क्षेत्र के अगौना बुजुर्ग निवासी अविरल की पत्नी कल्पना (22) की शादी 25 अप्रैल को हुई थी. गुरुवार को ससुर अनिल कुमार बहू की विदाई कराकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार से घर लौट रहे थे. कार में मोहिनी (14), अभिरांश (6), अनिमेष (5), अमित वर्मा और निर्दोष भी सवार थे.