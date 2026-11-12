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रामनगर हत्याकांड खुलासा: फौजी ने की थी बुजुर्ग महिला की हत्या, बेटों को भी मारने का था प्लान, तीन लोग अरेस्ट

रामनगर हत्याकांड खुलासा ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में बीते दिनों विमला देवी की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने आज 12 नवंबर को खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने सेना के जवान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार विमला देवी की हत्या के बाद आरोपियों ने उनके बेटों को मारने की साजिश रची थी. हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है.

नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक मोहित फर्त्याल भारतीय सेना में कार्यरत जवान बताया गया है. पुलिस के मुताबिक मोहित ने पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी.