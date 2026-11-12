रामनगर हत्याकांड खुलासा: फौजी ने की थी बुजुर्ग महिला की हत्या, बेटों को भी मारने का था प्लान, तीन लोग अरेस्ट
उत्तराखंड के रामनगर में बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में नैनीताल पुलिस ने फौजी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 4:27 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में बीते दिनों विमला देवी की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने आज 12 नवंबर को खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने सेना के जवान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार विमला देवी की हत्या के बाद आरोपियों ने उनके बेटों को मारने की साजिश रची थी. हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक मोहित फर्त्याल भारतीय सेना में कार्यरत जवान बताया गया है. पुलिस के मुताबिक मोहित ने पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी.
महिला के बेटों को भी मारना चाहता था मुख्य आरोपी: इतना ही नहीं मुख्य आरोपी विमला देवी की हत्या के बाद उसके दोनों बेटों को भी मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था. हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका. पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले यानी 10 नवंबर को 112 के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि रामनगर के किशनपुर छोई गांव में घर के बाहर एक लाश पड़ी है. इसके बाद सीओ रामनगर रविकांत सेमवाल और कोतवाली प्रभारी सुशील कुमार को पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर भेजा गया था.
रामनगर महिला हत्याकांड का डॉ मंजूनाथ टीसी एसएसपी नैनीताल ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में 56 वर्षीय महिला की हत्या करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार। 🔹 CCTV फुटेज से खुला राज। 🔹 हत्या में प्रयुक्त डंडे, लोहे का पाना, पत्थर व वाहन बरामद। https://t.co/ML73hkOh1W— Nainital Police Uttarakhand (@nainitalpolice_) November 12, 2026
विमला देवी के सिर और शरीर पर चोट के निशान मिले थे: पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें वहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त 56 साल की विमला देवी के रूप में हुई थी. विमला देवी के शरीर और सिर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले के खुलासे के लिए एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें गठित की गई.
सीसीटीवी फुटेज से मिली आरोपियों की जानकारी: पुलिस ने मैनुअल जांच, तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग विमला देवी को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच आगे बढ़ाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया.
हत्या के पीछे पुरानी रंजिश: एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य वजह सामने आई है. मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल के पिता गोविंद सिंह की करीब तीन साल पहले हत्या हुई थी. इस मामले में विमला देवी के दोनों बेटे आरोपी बनाए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था. फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
इसी घटना को लेकर मोहित के मन में विमला देवी और उनके परिवार के प्रति रंजिश थी. आरोप है कि मोहित जब छुट्टियों में घर आता तो विमला देवी के परिवार को परेशान करता था और उनके साथ गाली-गलौज भी करता था. पुलिस के अनुसार पिता की मौत का बदला के लिए मोहित ने विमला देवी और उनके दोनों बेटों की हत्या की योजना बनाई. इसके लिए उसने दो अन्य युवकों से संपर्क किया और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया.
तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया: आरोपियों ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे गाड़ी में डालकर धापला पुल की ओर ले गए. एसएसपी के मुताबिक महिला को पानी में डुबोया गया और उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई. अंत में शव को वापस लाकर महिला के घर के पास फेंक दिया गया.
एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी की योजना यहीं खत्म नहीं हुई थी. वह महिला के दोनों बेटों की हत्या करने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस टीमों की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस प्रकार पुलिस ने एक और संभावित बड़ी वारदात को होने से रोक दिया. गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों में मुख्य आरोपी मोहित सेना में जवान हैं.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- मोहित फर्त्याल पुत्र स्व. गोविंद सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी किशनपुर छोई, थाना रामनगर, जनपद नैनीताल.
- सैरान पुत्र मुरसलीन उम्र 21 वर्ष, निवासी ब्लॉक रोड, बड़ी मस्जिद के पीछे, खताड़ी, थाना रामनगर, जनपद नैनीताल.
- मो. अब्बूजर पुत्र मो. विलाल उम्र 22 वर्ष निवासी खताड़ी, थाना रामनगर को गिरप्तार कर लिया गया है.
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी, लोहे की पान, लाठी-डंडे, पत्थर और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में जुटी है.
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