रांची में कारोबारी की कार में मादक पदार्थ प्लांट करने के मामले में नेता समेत तीन गिरफ्तार
कारोबारी की कार में मादक पदार्थ प्लांट करने के मामले में नेता समेत तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं.
Published : March 17, 2026 at 6:28 PM IST
रांची: राजधानी रांची के एक बड़े कारोबारी की कार में ब्राउन शुगर रख कर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाने की साजिश एक राजनीतिक पार्टी के नेता के द्वारा रची गई थी, इस मामले में पुलिस ने नेता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
रांची के लोअर बाजार पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े नेता समेत तीन लोगों को रांची के बड़े कारोबारी की कार में मादक पदार्थ प्लांट करने के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी नेता तनवीर खान के अलावा दो अन्य शामिल हैं.
कारोबारी और तनवीर खान के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इसी वजह से आरोपी तनवीर ने अपने गुर्गों के जरिये कारोबारी की कार में मादक पदार्थ रखा था. मामले में तनवीर सहित तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है: रणविजय शर्मा, थाना प्रभारी, लोअर बाजार
चेकिंग के दौरान कारोबारी की हुई थी कार चेक
साजिश के तहत ही मादक पदार्थ लेकर कार में ले जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी. इसी बीच पुलिस की टीम के द्वारा रविवार की रात मेन रोड में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की टीम एक-एक कार को रोककर जांच कर रही थी. इसी बीच कारोबारी की कार की भी पुलिस ने उसी समय जांच की, जांच के क्रम में कार से मादक पदार्थ बरामद हुआ है.
पुलिस की टीम ने जब मामले में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला. जिसमें दिखा कि कार में एक शख्स के द्वारा मादक पदार्थ रखा गया है. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर तनवीर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया. कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.
कौन कौन हुआ गिरफ्तार
ड्रग्स प्लांट करने के मामले में पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है. उनमें तनवीर खान, इसराफिल उर्फ राजा और मुकेश सोनी शामिल है. गिरफ्तार राजा के द्वारा ही बक्सर से ब्राउन शुगर खरीद कर लाया गया था और उसी के द्वारा कारोबारी की कार में प्लांट किया गया. जबकि मुकेश सोनी पूरी साजिश में तनवीर और राजा के साथ था.
एडमिशन के नाम पर एक करोड़ की ठगी का है आरोप
मिली जानकारी के अनुसार कारोबारी ने अपनी बेटी का एक मेडिकल संस्थान में एडमिशन कराना था. इस एवज में तनवीर को एक करोड़ रुपए कारोबारी ने दिया था. लेकिन आरोपी तनवीर ने न तो नामांकन कराया और न ही पैसे वापस किए, व्यवसायी ने आशंका जताई है कि पैसा वापस करने का दबाव बनाने की वजह से ही आरोपी तनवीर ने उन्हें फंसाने की योजना बनायी थी.
ग्रामीण एसपी कर रहे हैं मामले की जांच
इस मामले में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर को जांच की जिम्मेवारी दी गई थी. ग्रामीण एसपी ने चर्च कांप्लेक्स और उसके आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला. पाया गया कि व्यवसायी की कार में मादक पदार्थ रखा गया है. ग्रामीण एसपी की रिपोर्ट के आधार नेता समेत तीन को गिरफ्तार किया गया था.
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