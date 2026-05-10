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हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक, मां-बेटे सहित 3 की मौत; बरेली से पंजाब जा रहा था परिवार

हापुड़: जिले से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बेकाबू ट्रक पलट गया. हादसे में मां-बेटे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेड़ा रहमतपुर के पास की है.

ASP विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस को गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रक पलटने की सूचना मिली थी. सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ट्रक में सवार पांच लोगों में से दो महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है. दो व्यक्ति घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यातायात सुचारु कर दिया गया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है.

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक. (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, लाला राम (35) पुत्र श्यामलाल, अभिषेक (28) पुत्र छोटेलाल, सावित्री (32) पत्नी लालाराम, श्रीदेवी (28) पत्नी अभिषेक और अभिजीत (8) पुत्र अभिषेक सभी निवासी गांव सींगवाली, थाना क्षेत्र फतेहगंज, जिला बरेली सभी लोग ट्रक में सवार होकर सवार होकर बरेली से लुधियाना पंजाब के लिए गंगा एक्सप्रेसवे-वे से होकर जा रहे थे. ट्रक पर एक ट्रैक्टर ओर बाइक भी रखा था.