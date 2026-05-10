ETV Bharat / state

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक, मां-बेटे सहित 3 की मौत; बरेली से पंजाब जा रहा था परिवार

ASP विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस को गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रक पलटने की सूचना मिली थी.

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक.
हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: जिले से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बेकाबू ट्रक पलट गया. हादसे में मां-बेटे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेड़ा रहमतपुर के पास की है.

ASP विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस को गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रक पलटने की सूचना मिली थी. सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ट्रक में सवार पांच लोगों में से दो महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है. दो व्यक्ति घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यातायात सुचारु कर दिया गया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है.

हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटा ट्रक. (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, लाला राम (35) पुत्र श्यामलाल, अभिषेक (28) पुत्र छोटेलाल, सावित्री (32) पत्नी लालाराम, श्रीदेवी (28) पत्नी अभिषेक और अभिजीत (8) पुत्र अभिषेक सभी निवासी गांव सींगवाली, थाना क्षेत्र फतेहगंज, जिला बरेली सभी लोग ट्रक में सवार होकर सवार होकर बरेली से लुधियाना पंजाब के लिए गंगा एक्सप्रेसवे-वे से होकर जा रहे थे. ट्रक पर एक ट्रैक्टर ओर बाइक भी रखा था.

रात करीब 12 बजे के बाद ट्रक जब सदरपुर टोल प्लाजा से जखेड़ा, रहमतपुर बहादुरगढ़ की तरफ करीब 4 किलोमीटर पर पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. ट्रक पलटने से गंगा एक्सप्रेस-वे पर चीख पुकार मच गई.

मौके पर ट्रक सवार सावित्री, श्रीदेवी और 8 साल के मासूम अभिजीत की मौत हो गई है. दोनों युवक घायल हो गए हैं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. इसकी पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस ने क्रेन की सहायता से गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटे ट्रक को किनारे करवा कर रास्ता सुचारू करवाया.

यह भी पढ़ें: "ममता का 'पिच' और अर्णव का छक्का; लकवाग्रस्त पिता और दिव्यांग मां के संघर्ष ने बनाया यूपी का स्टार क्रिकेटर

TAGGED:

GANGA EXPRESSWAY HAPUR ACCIDENT
GANGA EXPRESSWAY THREE DIED
HAPUR MOTHER SON KILLED ACCIDENT
GANGA EXPRESSWAY ACCIDENT HAPUR
HAPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.