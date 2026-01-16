ETV Bharat / state

जालौन में सड़क हादसा; ट्रक का टायर फटने से मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो की हालत नाजुक

एसपी दुर्गेश कुमार ने बताया, ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
जालौन में ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:31 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 10:21 PM IST

जालौन: जिले के एट थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जखोली गांव के सामने झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर प्याज से लदे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों पर पलट गया. हादसे में दो महिलाओं और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए.

हाईवे किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे लोग: डीएम राजेश पांडेय ने बताया कि जखोली में रहने वाले अनंतराम की बहन लौंगश्री (45), पत्नी स्वर्गीय बलवान, मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को अपनी बेटी वंदना (20) के साथ मायके आई थीं. शुक्रवार दोपहर लौंगश्री, उनकी भाभी माया देवी (65), नाती अरमान सिंह (18) और वंदना गांव के बाहर हाईवे किनारे घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे.

जानकारी देते चश्मदीद और अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर जा रहा प्याज लदा ट्रक पलटा: डीएम राजेश पांडेय ने कहा कि इस दौरान झांसी की ओर से कानपुर जा रहा प्याज लदा ट्रक अचानक टायर फटने से नियंत्रण खो बैठा और सीधे लोगों पर पलट गया. हादसे में माया देवी और लौंगश्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वंदना और अरमान गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रक पलटने से चालक की भी घटनास्थल पर ही जान चली गई, जिसकी पहचान नहीं हो सकी.

हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा: जालौन एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से उरई मेडिकल कॉलेज भिजवाया. वहां से हालत गंभीर होने पर वंदना को झांसी रेफर कर दिया गया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उरई भेज दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक घंटे बाद यातायात बहाल हुआ: करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया जा सका. हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों-घायलों के परिजनों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिये: पुलिस मामले की जांच में कर रही है. डीएम राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि घायलों के उपचार पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी. उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

Last Updated : January 16, 2026 at 10:21 PM IST

JALAUN ROAD ACCIDENT
SP DURGESH KUMAR
THREE DIED IN UP ROAD ACCIDENT
TRUCK TYRE BURST IN JALAUN

