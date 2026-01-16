ETV Bharat / state

जालौन में सड़क हादसा; ट्रक का टायर फटने से मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो की हालत नाजुक

जालौन में ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: जिले के एट थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जखोली गांव के सामने झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर प्याज से लदे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों पर पलट गया. हादसे में दो महिलाओं और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए. हाईवे किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे लोग: डीएम राजेश पांडेय ने बताया कि जखोली में रहने वाले अनंतराम की बहन लौंगश्री (45), पत्नी स्वर्गीय बलवान, मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को अपनी बेटी वंदना (20) के साथ मायके आई थीं. शुक्रवार दोपहर लौंगश्री, उनकी भाभी माया देवी (65), नाती अरमान सिंह (18) और वंदना गांव के बाहर हाईवे किनारे घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे. जानकारी देते चश्मदीद और अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat) कानपुर जा रहा प्याज लदा ट्रक पलटा: डीएम राजेश पांडेय ने कहा कि इस दौरान झांसी की ओर से कानपुर जा रहा प्याज लदा ट्रक अचानक टायर फटने से नियंत्रण खो बैठा और सीधे लोगों पर पलट गया. हादसे में माया देवी और लौंगश्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वंदना और अरमान गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रक पलटने से चालक की भी घटनास्थल पर ही जान चली गई, जिसकी पहचान नहीं हो सकी.