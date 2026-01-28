ETV Bharat / state

बहराइच में दर्दनाक हादसा; डंपर की टक्कर से पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

एक बाइक पर सवार होकर बहराइच से अपने गांव जा रहे थे, पुलिस डंपर चालक की कर रही तलाश

सड़क हादसे में मरने वाले.
सड़क हादसे में मरने वाले. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 7:05 PM IST

बहराइच: जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी. हादसे में मरने वाले तीनों लोग एक बाइक से घर लौट रहे थे. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा गया.

पुलिस के अनुसार, बौंडी थाना क्षेत्र के बभनौती शंकरपुर फुलवरिया ग्राम के रहने मनोज बाजपेई (45) अपने इकलौते बेटे हिमांशु (19) और गांव के ही रहने वाले अंसार अली (25) के साथ बाइक से बहराइच आए थे. जहां से बस से वह लखनऊ एक अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गए हुए थे. लखनऊ से लौटने के बाद तीनों एक बाइक पर मंगलवार देर रात जब घर वापस लौट रहे थे.

बाइक सवार हरदी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरवा पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने ठोकर मार दी. जिससे मनोज बाजपेई की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बेटे हिमांशु व अंसार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां पर इलाज के दौरान हिमांशु की भी मौत हो गई और बुधवार की सुबह अंसार ने भी दम तोड़ दिया. एक साथ पिता पुत्र समेत हुई तीन मौतों से गांव में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची हरदी थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

हरदी थाना अध्यक्ष आलोक सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है डंपर चालक मौके से फरार हो गया है. आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कराई जा रही है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पकड़ा जा सके. परिजन अखिलेश अवस्थी ने बताया कि हिमांशु घर का इकलौता बेटा था, उसकी दो बहने हैं. एक की शादी हो चुकी है.

