ETV Bharat / state

बहराइच में दर्दनाक हादसा; डंपर की टक्कर से पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

बहराइच: जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी. हादसे में मरने वाले तीनों लोग एक बाइक से घर लौट रहे थे. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा गया.

पुलिस के अनुसार, बौंडी थाना क्षेत्र के बभनौती शंकरपुर फुलवरिया ग्राम के रहने मनोज बाजपेई (45) अपने इकलौते बेटे हिमांशु (19) और गांव के ही रहने वाले अंसार अली (25) के साथ बाइक से बहराइच आए थे. जहां से बस से वह लखनऊ एक अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गए हुए थे. लखनऊ से लौटने के बाद तीनों एक बाइक पर मंगलवार देर रात जब घर वापस लौट रहे थे.

बाइक सवार हरदी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरवा पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार डंपर ने ठोकर मार दी. जिससे मनोज बाजपेई की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बेटे हिमांशु व अंसार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां पर इलाज के दौरान हिमांशु की भी मौत हो गई और बुधवार की सुबह अंसार ने भी दम तोड़ दिया. एक साथ पिता पुत्र समेत हुई तीन मौतों से गांव में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची हरदी थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.