एक करोड़ रुपए का डोडा-चूरा जब्त, पानी के टैंकर में ले जाया जा रहा था, तीन गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है. इसी के तहत कोटड़ी थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर की आड़ में हो रही तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा: जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी के टैंकर में भरे 35 प्लास्टिक के कंटेनरों में 700 किलो अवैध डोडा-चूरा जब्त किया. इस मामले में पिता-पुत्र सहित ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है. जब्त किए गए डोडा-चूरा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है. वहीं, एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया गया है.

कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गेहुली गांव के पास मुखबिर की सूचना पर एक ट्रैक्टर के पीछे लगे पानी के टैंकर में आरोपी रामचंद्र शर्मा अपने बेटे मोनू शर्मा के साथ डोडा-चूरा की तस्करी कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गेहुली गांव के पास घेराबंदी कर उन्हें रोका. जांच में ट्रैक्टर से लगे पानी के टैंकर में रखे 35 प्लास्टिक के कन्टेनरों में 700 किलो डोडा-चूरा भरा हुआ पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया. पिता-पुत्र चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र के धनोरा गांव के रहने वाले हैं. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही ट्रैक्टर चालक दिनेश पिता शंकर गुर्जर को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी में उपयोग हो रहे ट्रैक्टर और एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त कर लिया है.

पहले से चल रहे तस्करी के मामले: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार रामचंद्र पर पहले से ही 65 किलो अफीम तस्करी का मुकदमा चल रहा है. उस मामले में वह वर्तमान में जमानत पर बाहर था और फिर से तस्करी में लौटने के कारण एक बार फिर भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है.