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रामगढ़ में दो अलग-अलग सड़क हादसों में बाप-बेटी समेत 3 लोगों की मौत, घंटों जाम रहा NH 33

अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले में रांची-पटना मुख्य मार्ग NH- 33 पर हुए दो अलग-अलग भीषण सड़क हादसों में पिता- बेटी समेत कुल 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इन घटनाओं के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित रहा और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

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