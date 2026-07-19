बिहार में वज्रपात का कहर, किशोर सहित 3 की दर्दनाक मौत
नालंदा में वज्रपात की चपेट में आने से तीन की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में एक किशोर भी शामिल हैं. पढ़ें..
Published : July 19, 2026 at 8:54 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में दर्दनाक घटना घटी है. रविवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात से एक किशोर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मामला जिले के नूरसराय, हिलसा और थरथरी थाना क्षेत्र का है.
10 वर्षीय किशोर की मौत: पहली घटना नूरसराय थाना क्षेत्र विसम्बर बिगहा गांव की है. जहां खेत में धान रोपनी के समय खेत में बिछड़ा पहुंचा रहे किशोर पर वज्रपात से उसकी मौत हो गई मृतक की पहचान सुबोध यादव के 10 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के तौर पर हुई है.
35 वर्षीय शख्स की मौत: दूसरी घटना थरथरी थाना चिंतामनचक गांव की है. जहां खेत में काम कर रहे किसान वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई. मृतक अरविंद प्रसाद के 35 वर्षीय पुत्र ललित कुमार के तौर पर हुई है.
24 वर्षीय युवक की मौत: तीसरी घटना हिलसा थाना क्षेत्र कृष्णा बिगहा गांव की है. शाम में खेत की जुताई के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवा किसान की मौत हो गई. मृतक की पहचान भुवनेश्वर प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार के तौर पर हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया है. घटना से गांव परिवार में चीख-पुकार मच गई. जिससे पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया.
मौसम विभाग का अलर्ट: इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. बांका, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा और वैशाली जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा के साथ तेज हवा (हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक) होने की संभावना है.
July 19, 2026
नालंदा में अस्थावां, चंडी, नूरसराय, रहुई, सरगरा और हरनौत प्रखंड में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में मौसम विभाग और प्रशासन ने अपील की है कि बारिश के समय पेड़ के नीच आसरा न लें.
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