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बिहार में वज्रपात का कहर, किशोर सहित 3 की दर्दनाक मौत

नालंदा: बिहार के नालंदा में दर्दनाक घटना घटी है. रविवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात से एक किशोर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मामला जिले के नूरसराय, हिलसा और थरथरी थाना क्षेत्र का है.

10 वर्षीय किशोर की मौत: पहली घटना नूरसराय थाना क्षेत्र विसम्बर बिगहा गांव की है. जहां खेत में धान रोपनी के समय खेत में बिछड़ा पहुंचा रहे किशोर पर वज्रपात से उसकी मौत हो गई मृतक की पहचान सुबोध यादव के 10 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के तौर पर हुई है.

35 वर्षीय शख्स की मौत: दूसरी घटना थरथरी थाना चिंतामनचक गांव की है. जहां खेत में काम कर रहे किसान वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई. मृतक अरविंद प्रसाद के 35 वर्षीय पुत्र ललित कुमार के तौर पर हुई है.

24 वर्षीय युवक की मौत: तीसरी घटना हिलसा थाना क्षेत्र कृष्णा बिगहा गांव की है. शाम में खेत की जुताई के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक युवा किसान की मौत हो गई. मृतक की पहचान भुवनेश्वर प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार के तौर पर हुई है.