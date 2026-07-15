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बहराइच सड़क हादसे में भाई-बहन सहित परिवार के 3 सदस्यों की मौत; बेकाबू कार ने टेंपों में मारी थी टक्कर

बहराइच सड़क हादसे में भाई-बहन सहित परिवार के 3 की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने टेंपो को टक्कर मार दी. हादसे में टेंपो सवार 5 लोग गंभीर घायल हो गए. घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां भाई-बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, जरवल रोड थाना क्षेत्र के कसमढ़ा साईपुरवा घूरनपुर ग्राम निवासी एखलाख अहमद (40) अपनी पत्नी नाजरून (35) और बेटी सोनम (13), बेटे फैजान (8) और अन्य व्यक्ति शफीक (45) के साथ घर से कैसरगंज इलाके में एक मांगलिक कार्यक्रम में गए थे.

सभी लोग टेंपो में सवार होकर घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान कोनारी डाक बंगले के पास सामने से आ रही कार ने टेंपो में टक्कर मार दी. इसमें सभी 5 लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को स्थानीय अस्पताल भिजवाया.

वहां जहां पर डॉक्टरों ने सभी को शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने सोनम को मृत घोषित कर दिया. साथ ही शफीक, नाजरून और फैजान को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. वहां पर इलाज के दौरान शफीक और फैजान की भी मौत हो गई.