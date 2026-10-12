लखनऊ में किसान पथ पर बोलेरो डिवाइडर से टकराई, मासूम बच्ची समेत 3 की मौत, बाराबंकी में जलाभिषेक करने जा रहे थे श्रद्धालु
उन्नाव जिले के श्रद्धालु बाराबंकी स्थित अवसानेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे. टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 11:02 PM IST
लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में किसान पथ आउटर रिंग रोड पर सोमवार दोपहर श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. उन्नाव जिले से बाराबंकी स्थित अवसानेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर रेलवे ओवरब्रिज के पास पेडेस्ट्रियन डिवाइडर से टकरा गई. भीषण टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.
हादसे में 3 वर्षीय मासूम बच्ची, एक महिला और एक युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा-2, पीजीआई और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल और अस्पतालों का मुआयना कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.
मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकले थे 13 लोग : उन्नाव के रहने वाले 13 श्रद्धालु एक बोलेरो गाड़ी (UP 78 CS 7842) में सवार होकर बाराबंकी के प्रसिद्ध महादेव मंदिर अवसानेश्वर में जलाभिषेक करने जा रहे थे. दोपहर करीब 3:26 बजे बोलेरो सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन के ऊपर बने रेलवे ब्रिज से गुजर रही थी. अचानक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने पेडेस्ट्रियन डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए.
चीख-पुकार के बीच रेस्क्यू : हादसे में संतोष उर्फ संतू पुत्र राजाराम, रामदुलारी पत्नी रामस्वरूप और एक 3 वर्षीय अज्ञात मासूम बच्ची को डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना में चार मासूम बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हुए हैं. प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को सीएचसी गोसाईंगंज और ट्रॉमा-2 (PGI) भेजा गया. बाद में कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल रेफर किया गया.
हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मोहम्मद मुश्ताक, अपर पुलिस उपायुक्त वसंथ कुमार रल्लापल्ली और एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव तत्काल घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
परिजनों को दी गई सूचना : डीसीपी दक्षिणी मुशतक अहमद ने बताया कि बोलेरो सवार सभी लोग उन्नाव से बाराबंकी दर्शन-पूजन के लिए जा रहे थे. हादसे में तीन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. क्षतिग्रस्त वाहन को रास्ते से हटाकर किसान पथ पर यातायात सामान्य करा दिया गया है.
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