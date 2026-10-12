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लखनऊ में किसान पथ पर बोलेरो डिवाइडर से टकराई, मासूम बच्ची समेत 3 की मौत, बाराबंकी में जलाभिषेक करने जा रहे थे श्रद्धालु

पुलिस कर रही मामले की जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में किसान पथ आउटर रिंग रोड पर सोमवार दोपहर श्रद्धालुओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. उन्नाव जिले से बाराबंकी स्थित अवसानेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर रेलवे ओवरब्रिज के पास पेडेस्ट्रियन डिवाइडर से टकरा गई. भीषण टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में 3 वर्षीय मासूम बच्ची, एक महिला और एक युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा-2, पीजीआई और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल और अस्पतालों का मुआयना कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.