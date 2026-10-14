कार और दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत; एटा में महिला समेत तीन लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी
कोतवाली प्रभारी रूपेश वर्मा ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:34 PM IST
एटा : अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के लडसिया गांव के समीप बुधवार को कार और दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी अलीगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.
अलीगंज कोतवाली प्रभारी रूपेश वर्मा ने बताया कि दुर्घटना में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, कार में दहेलिया गांव निवासी अश्विनी (16) और रॉबिन (22) सवार थे. वहीं, एक बाइक पर नरसिया निवासी सरोज देवी (55) पत्नी गोपीचंद अपने बेटे भूपेंद्र के साथ जा रही थीं, जबकि दूसरी बाइक पर राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के सिमरई गांव निवासी शौक मोहम्मद (40) पुत्र फैयाज अली जा रहे थे. लडसिया गांव के समीप तीनों वाहनों की भिड़ंत हो गई.
हादसा इतना भीषण था कि शौक मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरोज देवी और अश्विनी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल रॉबिन और भूपेंद्र को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.
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