ETV Bharat / state

कार और दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत; एटा में महिला समेत तीन लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

एटा में सड़क हादसा (मृतक, फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के लडसिया गांव के समीप बुधवार को कार और दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी अलीगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

एटा में सड़क हादसा. (Video credit: ETV Bharat) अलीगंज कोतवाली प्रभारी रूपेश वर्मा ने बताया कि दुर्घटना में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.