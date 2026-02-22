ETV Bharat / state

बरेली में सड़क हादसे में महिला समेत तीन की मौत; शादी से लौटते वक्त पेड़ से टकराई कार, बच्चे समेत तीन घायल

बरेली : किला थाना क्षेत्र के स्वाले नगर क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार की कार पेड़ से टकरा गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम समेत तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.





जानकारी के अनुसार, रामपुर जिले के कल्याणपुर शहजादनगर निवासी गोविंद अपने परिवार के साथ शाही क्षेत्र में एक शादी में शामिल होने गए थे. देर रात करीब एक बजे जब वे रामपुर रोड से वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन को बचाने के दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकरा गई.







टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में गोविंद की पत्नी मोनी, पिता खेमकरन और फूफा रामगुलाम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में गोविंद एवं उनका दो साल का बेटा और चाचा राम बहादुर घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.