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कौशांबी में महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा; अवैध गतिविधियों से जुड़े विवाद में हुई थी हत्या, तीन गिरफ्तार

कौशांबी : पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले सड़क किनारे मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला और उसके दो भाजों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि अवैध गतिविधियों से जुड़े विवाद में महिला की हत्या की गई थी.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक, मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 15 मई को एक महिला का लहूलुहान शव मिला था. मृतका की शिनाख्त हो गई थी. महिला के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की गई थी.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को खंगाला तो एक संदिग्ध कार दिखाई दी. शक के आधार पर पुलिस ने प्रयागराज के फाफामऊ में रह रही एक महिला को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया.