कौशांबी में महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा; अवैध गतिविधियों से जुड़े विवाद में हुई थी हत्या, तीन गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक, बीती 15 मई को एक महिला का लहूलुहान शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:02 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 10:10 PM IST
कौशांबी : पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले सड़क किनारे मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला और उसके दो भाजों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि अवैध गतिविधियों से जुड़े विवाद में महिला की हत्या की गई थी.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के मुताबिक, मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 15 मई को एक महिला का लहूलुहान शव मिला था. मृतका की शिनाख्त हो गई थी. महिला के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की गई थी.
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को खंगाला तो एक संदिग्ध कार दिखाई दी. शक के आधार पर पुलिस ने प्रयागराज के फाफामऊ में रह रही एक महिला को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि वे पिछले दो साल से मृतका के साथ मिलकर अवैध देह व्यापार के धंधे में शामिल थे. घटना के दिन सभी कार से चित्रकूट जा रहे थे. रास्ते में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मृतका ने ड्राइवर को लात मार दी, जिससे कार अनियंत्रित हो गई.
उन्होंने बताया कि इससे गुस्सा होकर महिला और उसके दो भांजों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से कार और दो मोबाइल बरामद किये हैं.
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