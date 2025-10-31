ETV Bharat / state

झांसी में किशोर की निर्मम हत्या का खुलासा; किशोरी के साथ गलत हरकत करने का किया था प्रयास, महिला समेत तीन गिरफ्तार

झांसी : जिले में पांच दिन पहले एक किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने किशोर की हत्या के आरोप में महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पुलिस के अनुसार, किशोर नशे का आदी हो गया था. आरोप है कि वह एक किशोरी पर बुरी नजर रखता था. हाल ही में किशोर ने उसके साथ गलत काम करने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद किशोरी ने सारी बात परिजनों को बताई थी.







बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि किशोर की हत्या के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था. पूछताछ में एक महिला ने किशोर की हत्या किए जाने की बात कबूली थी. पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके पति का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.

महिला ने बताया कि किशोर नशे का आदी होने के साथ काफी बिगड़ गया था. उनका आरोप है कि किशोर उनकी बेटी (11) पर बुरी नजर रखता था. कई बार वह किशोरी को जबरन अश्लील फिल्म दिखाने का प्रयास भी कर चुका था.

आरोप है कि कुछ दिन पहले मृतक किशोर ने किशोरी के साथ गंदी हरकत करने का भी प्रयास किया था. किसी तरह वह खुद को बचाते हुए घर पहुंची थी. तब से ही वह उसको सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में थी.