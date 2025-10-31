ETV Bharat / state

झांसी में किशोर की निर्मम हत्या का खुलासा; किशोरी के साथ गलत हरकत करने का किया था प्रयास, महिला समेत तीन गिरफ्तार

बबीना थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी महिला समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat file)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:57 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 9:03 PM IST

झांसी : जिले में पांच दिन पहले एक किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने किशोर की हत्या के आरोप में महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पुलिस के अनुसार, किशोर नशे का आदी हो गया था. आरोप है कि वह एक किशोरी पर बुरी नजर रखता था. हाल ही में किशोर ने उसके साथ गलत काम करने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद किशोरी ने सारी बात परिजनों को बताई थी.




बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि किशोर की हत्या के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था. पूछताछ में एक महिला ने किशोर की हत्या किए जाने की बात कबूली थी. पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके पति का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.

महिला ने बताया कि किशोर नशे का आदी होने के साथ काफी बिगड़ गया था. उनका आरोप है कि किशोर उनकी बेटी (11) पर बुरी नजर रखता था. कई बार वह किशोरी को जबरन अश्लील फिल्म दिखाने का प्रयास भी कर चुका था.

आरोप है कि कुछ दिन पहले मृतक किशोर ने किशोरी के साथ गंदी हरकत करने का भी प्रयास किया था. किसी तरह वह खुद को बचाते हुए घर पहुंची थी. तब से ही वह उसको सबक सिखाने के लिए मौके की तलाश में थी.

महिला ने बताया कि 27 अक्टूबर को सुबह से ही बारिश हो रही थी. सुबह वह अपने खेत पर काम कर रही थी. उसने देखा कि किशोर भूसे के कमरे में किसी काम से गया है. बारिश की वजह से वहां कोई मौजूद नहीं था.

महिला ने बताया कि वह चारा काटने वाली हंसिया लेकर पहुंची और किशोर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. उसके शव को भूसे में छिपा दिया और कमरे का ताला बाहर से लगाकर घर चली गई.

बबीना थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी, उसके पति और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

Last Updated : October 31, 2025 at 9:03 PM IST

