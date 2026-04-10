लखनऊ में 5 लाख की ठगी का खुलासा; शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार, नकली सोना देकर ठगी का आरोप
डीसीपी उत्तरी गोपाल चौधरी ने बताया कि मामला थाना माल क्षेत्र का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ : राजधानी में बीती 5 अप्रैल को माल थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने ठगी करने वाले शुक्रवार को शिक्षक दंपति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने नकली सोना असली बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी की थी.
डीसीपी उत्तरी गोपाल चौधरी ने बताया कि मामला थाना माल क्षेत्र का है, जहां 5 अप्रैल को ग्राम कुशमौरा निवासी सुभाष चंद्र मौर्या से करीब 5 लाख रुपये की ठगी की गई थी. घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वाट, सर्विलांस और थाना माल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की.
धोखाधड़ी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस—— UP POLICE (@Uppolice) April 10, 2026
लोगों को विश्वास में लेकर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों को @lkopolice द्वारा गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 पीली धातु के कड़े, ₹29,500/- नकद, 08 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 10 नकली पीली धातु के बिस्किट व घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद किए… pic.twitter.com/LEh8VzmHY3
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने काकराबाद अंडरपास के पास घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अफसर, उसकी पत्नी फातिमा और भाई मोहम्मद अजमल शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को नकली सोना असली बताकर उनसे पैसे ठगते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 10 नकली पीली धातु के बिस्कुट, दो नकली रोल्ड गोल्ड चेन, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, नगदी और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी मोहम्मद अफसर सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक है, जबकि उसकी पत्नी भी एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कई लोगों को नकली सोना देकर ठगी करने की बात कबूली है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.
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