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लखनऊ में 5 लाख की ठगी का खुलासा; शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार, नकली सोना देकर ठगी का आरोप

शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )