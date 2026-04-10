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लखनऊ में 5 लाख की ठगी का खुलासा; शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार, नकली सोना देकर ठगी का आरोप

डीसीपी उत्तरी गोपाल चौधरी ने बताया कि मामला थाना माल क्षेत्र का है.

शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार
शिक्षक दंपति समेत तीन गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:44 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 10:51 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में बीती 5 अप्रैल को माल थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने ठगी करने वाले शुक्रवार को शिक्षक दंपति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने नकली सोना असली बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी की थी.



डीसीपी उत्तरी गोपाल चौधरी ने बताया कि मामला थाना माल क्षेत्र का है, जहां 5 अप्रैल को ग्राम कुशमौरा निवासी सुभाष चंद्र मौर्या से करीब 5 लाख रुपये की ठगी की गई थी. घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वाट, सर्विलांस और थाना माल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की.

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने काकराबाद अंडरपास के पास घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अफसर, उसकी पत्नी फातिमा और भाई मोहम्मद अजमल शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को नकली सोना असली बताकर उनसे पैसे ठगते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 10 नकली पीली धातु के बिस्कुट, दो नकली रोल्ड गोल्ड चेन, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, नगदी और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी मोहम्मद अफसर सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक है, जबकि उसकी पत्नी भी एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कई लोगों को नकली सोना देकर ठगी करने की बात कबूली है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : 75 लाख रुपये की लूट का खुलासा; होटल ड्राइवर समेत पांच गिरफ्तार, 45 लाख रुपये और स्काॅर्पियो बरामद

Last Updated : April 10, 2026 at 10:51 PM IST

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