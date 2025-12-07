कार-रोडवेज बस की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन की मौत; गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे, दो घायल
अयोध्या-गोंडा हाईवे पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 3:41 PM IST
गोंडा : अयोध्या-गोंडा हाईवे पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. उत्तराखंड रोडवेज बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत में मां-बेटे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में तीन अन्य घायल हो गये. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. कार सवार गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि गोंडा के वजीरगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत गोंडा-अयोध्या मार्ग पर अनभुला मोड़ के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गये. कार में सवार लोग रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये गोंडा आये थे. शादी समारोह में शामिल होने के बाद रविवार को कार सवार सभी लोग वापस बेंगलुरु जाने के लिये अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे.
अनभुला मोड़ के पास रोडवेज बस से कार की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में कार में सवार पांच लोग बुरी तरह घायल हो गये. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. ग्रामीणों की मदद से सभी पीड़ितों को निकलवाकर अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान मां नीता अग्रवाल (40) उसके पुत्र अक्षत (22) और आशु (22) की मृत्यु हो गई, जबकि नेहा गुप्ता व एक अन्य समेत दो घायलों का उपचार चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
