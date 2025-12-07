ETV Bharat / state

कार-रोडवेज बस की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन की मौत; गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे, दो घायल

गोंडा : अयोध्या-गोंडा हाईवे पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. उत्तराखंड रोडवेज बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत में मां-बेटे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में तीन अन्य घायल हो गये. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. कार सवार गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि गोंडा के वजीरगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत गोंडा-अयोध्या मार्ग पर अनभुला मोड़ के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गये. कार में सवार लोग रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये गोंडा आये थे. शादी समारोह में शामिल होने के बाद रविवार को कार सवार सभी लोग वापस बेंगलुरु जाने के लिये अयोध्या एयरपोर्ट जा रहे थे.