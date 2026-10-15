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कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर; मां-बेटी समेत तीन की मौत, खेत में थे मौजूद

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : जिले में गुरुवार को कुदरत के कहर ने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया. अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में एक महिला, उसकी बेटी (11) और देवर शामिल हैं. इस भीषण हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सहावर SDM हर्षिता देवड़ा ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्राकृतिक आपदा के तहत मृतको के परिवार को शीघ्र ही 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.