कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर; मां-बेटी समेत तीन की मौत, खेत में थे मौजूद
SDM हर्षिता देवड़ा ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 9:14 PM IST
कासगंज : जिले में गुरुवार को कुदरत के कहर ने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया. अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में एक महिला, उसकी बेटी (11) और देवर शामिल हैं. इस भीषण हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सहावर SDM हर्षिता देवड़ा ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्राकृतिक आपदा के तहत मृतको के परिवार को शीघ्र ही 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
अधिकारी के मुताबिक, हादसा थाना सहावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला माधव का है. गुरुवार को अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. खेतों में पड़ी फसल को भीगने और बर्बाद होने से बचाने के लिए किसान रामवती (36) पत्नी सुभाष, उनकी मासूम बेटी कशिश (11) और देवर नीरज (35) पुत्र अतर सिंह भागकर खेतों की ओर गए. वह फसल को तिरपाल से ढकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई.
बिजली गिरते ही तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. धमाके की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण बदहवास होकर मौके पर पहुंचे. एक ही परिवार के तीन लोगों को अचेत पड़ा देख ग्रामीणों की चीख-पुकार निकल गई. आनन-फानन में पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई. तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही नगला माधव गांव में कोहराम मच गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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