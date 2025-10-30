ETV Bharat / state

आगरा में मां और बेटी समेत तीन की मौत, तेज रफ्तार डंपर में फंसी बाइक; 600 मीटर तक रोड पर घसीटा, शवों के बिखरे चीथड़े

एसडीएम बाह संतोष कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे, आक्रोशित भीड़ को शांत कराया.

सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम की.
सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम की. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 9:08 PM IST

आगरा/लखनऊ : जिले के मंसूखपुरा थाना क्षेत्र स्थित गांव पापरी नागर में गुरुवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया. बेकाबू डंपर में बाइक फंसने से 600 मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे में मां, बेटी और रिश्तेदार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

डंपर के साथ बाइक घिसटने से तीनों के शवों के चीथड़े सड़क पर बिखर गए. हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने रोड जाम कर हंगामा किया. करीब तीन घंटे तक रोड रहा. एसडीएम बाह संतोष कुमार शुक्ला के समझाने पर भीड़ शांत हुई. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है. हादसे में मां और बेटी समेत तीन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

एसडीएम बाह ने बताया कि जानकारी मिली है कि बसई अरेला थाना के कांकड खेड़ा निवासी 19 वर्षीय अखिलेश पुत्र गणपति अपनी गांव कयेड़ी निवासी मौसी सुनीता (29) और उनकी बेटी डॉली (09) के साथ बाइक से भदरौली आया था. गैस कनेक्शन की केवाईसी करानी थी. इसके बाद पिनाहट बाजार में खरीदारी की. तीनों बाइक से ही लौट रहे थे. रास्ता में मंसुखपुरा थाना क्षेत्र के पापरी नागर के पास गिट्‌टी भरे डंपर ने बाइक को रौंद दिया.

रौंदने के बाद डंपर ने 600 मीटर घसीटा शव : प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि डंपर की स्पीड अधिक थी. जिससे बाइक में इतनी तेज टक्कर मारी कि युवक अखिलेश, उसकी मौसी सुनीता और डॉली सड़क पर गिर गए. बाइक हादसे के दौरान डंपर के अगले हिस्से में फंस गया. करीब 600 मीटर तक अखिलेश डंपर के साथ घसीटता गया. बाइक का एक पहिया भी निकल गया. हादसे में अखिलेश के साथ ही उसकी मौसी अनीता और उसकी बेटी डॉली की मौके पर मौत हो गई.

चालक मौके से भागा : हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. चालक ने मौके पर डंपर छोड़ा और फरार हो गया. हादसे में मां, बेटी और युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. सूचना पर एसडीएम बाह संतोष कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मंसूखपुरा थाना पुलिस ने डंपर जब्त करके चालक की तलाश शुरू कर दी है.

लखनऊ में कार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, इलाज के दौरान मौत : राजधानी में बुधवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक मजदूरी करके अपने घर लौट रहे थे, तभी एक तेज़ रफ़्तार कार ने उन्हें रौंद दिया. सड़क हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कबीरपुर कट के पास हुआ है.




इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मोहनलालगंज के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया. ​मृतकों की पहचान सिठौली कलां गांव के निवासी शिवराज (42) और मनोज कुमार (40) के रूप में हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और कार चालक को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.



Last Updated : October 30, 2025 at 9:08 PM IST

