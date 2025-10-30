ETV Bharat / state

आगरा में मां और बेटी समेत तीन की मौत, तेज रफ्तार डंपर में फंसी बाइक; 600 मीटर तक रोड पर घसीटा, शवों के बिखरे चीथड़े

सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम की. ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा/लखनऊ : जिले के मंसूखपुरा थाना क्षेत्र स्थित गांव पापरी नागर में गुरुवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया. बेकाबू डंपर में बाइक फंसने से 600 मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे में मां, बेटी और रिश्तेदार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. डंपर के साथ बाइक घिसटने से तीनों के शवों के चीथड़े सड़क पर बिखर गए. हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने रोड जाम कर हंगामा किया. करीब तीन घंटे तक रोड रहा. एसडीएम बाह संतोष कुमार शुक्ला के समझाने पर भीड़ शांत हुई. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है. हादसे में मां और बेटी समेत तीन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.



एसडीएम बाह ने बताया कि जानकारी मिली है कि बसई अरेला थाना के कांकड खेड़ा निवासी 19 वर्षीय अखिलेश पुत्र गणपति अपनी गांव कयेड़ी निवासी मौसी सुनीता (29) और उनकी बेटी डॉली (09) के साथ बाइक से भदरौली आया था. गैस कनेक्शन की केवाईसी करानी थी. इसके बाद पिनाहट बाजार में खरीदारी की. तीनों बाइक से ही लौट रहे थे. रास्ता में मंसुखपुरा थाना क्षेत्र के पापरी नागर के पास गिट्‌टी भरे डंपर ने बाइक को रौंद दिया.



रौंदने के बाद डंपर ने 600 मीटर घसीटा शव : प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि डंपर की स्पीड अधिक थी. जिससे बाइक में इतनी तेज टक्कर मारी कि युवक अखिलेश, उसकी मौसी सुनीता और डॉली सड़क पर गिर गए. बाइक हादसे के दौरान डंपर के अगले हिस्से में फंस गया. करीब 600 मीटर तक अखिलेश डंपर के साथ घसीटता गया. बाइक का एक पहिया भी निकल गया. हादसे में अखिलेश के साथ ही उसकी मौसी अनीता और उसकी बेटी डॉली की मौके पर मौत हो गई.



