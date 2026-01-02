ETV Bharat / state

रिश्वतखोरी के मामले में MCD के जेई समेत 3 लोग दोषी करार, 5 जनवरी को सजा की अवधि पर सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने तीनों को मिलने वाली सजा पर 5 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने पाया कि दोषियों ने एक व्यक्ति से घर के निर्माण कार्य के बदले रिश्वत की मांग की थी. दोषियों ने रिश्वत न देने पर शिकायतकर्ता का घर गिराने की धमकी दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 2024 में एफआईआर दर्ज किया था. कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया था उनमें ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगड़ा और रमेश चंद जैन शामिल हैं. अभियोजन पक्ष के मुताबिक ये मामला 18 मार्च 2024 का है, जब सुरेंद्र कुमार शर्मा ने शिकायतकर्ता अरुण कुमार गुप्ता से उनके घर के निर्माण को सुचारू रूप से चलने देने के बदले रिश्वत की मांग की थी.

पैसे नहीं देने पर घर को ध्वस्त करने की धमकी

सीबीआई के मुताबिक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने न केवल पैसे मांगे, बल्कि पैसे नहीं देने पर घर को ध्वस्त करने की धमकी भी दी थी. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सीबीआई में दर्ज करायी, जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर कार्रवाई की. सीबीआई जांच में पता चला कि रमेश चंद जैन उस समय दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था. जैन ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था. सुरेंद्र कुमार शर्मा ने खुद को दिल्ली नगर निगम का अधिकारु के रूप में पेश किया था. सुरेंद्र कुमार जांगड़ा दिल्ली नगर निगम में हेल्पर था. पूरे मामले में रमेश चंद जैन ने पर्दे के पीछे रहकर इस साजिश को अंजाम दिया.