ETV Bharat / state

सीतापुर में बाढ़ के पानी में पिता-पुत्र समेत तीन की डूबकर मौत, खेत देखने गए थे, सीएम ने जताया दुख

बाढ़ के पानी में डूबने से तीन की मौत. ( Photo Credit; Sitapur Police )

सीतापुर : महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से पिता-पुत्र और भतीजे की मौत हो गई. रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरैया मसूदपुर में तीनों खेतों की स्थिति देखने गए थे. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है.