सीतापुर में बाढ़ के पानी में पिता-पुत्र समेत तीन की डूबकर मौत, खेत देखने गए थे, सीएम ने जताया दुख
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 4:55 PM IST
सीतापुर : महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से पिता-पुत्र और भतीजे की मौत हो गई. रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरैया मसूदपुर में तीनों खेतों की स्थिति देखने गए थे. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है.
जानकारी के अनुसार, सरैया मसूदपुर गांव के कुछ लोग बाढ़ से प्रभावित अपने खेतों का जायजा लेने गए थे. इसी दौरान पानी के तेज बहाव और गहराई की चपेट में आने से सुरेंद्र चौहान पुत्र प्रेम नारायण (40), सौरभ चौहान (13) पुत्र सुरेंद्र चौहान, तथा शोभित (17) पुत्र जगदीश कुमार पानी में डूब गए. तीनों के लापता होने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. प्रशासन की निगरानी में तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया. गोताखोरों की टीम और स्थानीय ग्रामीण बाढ़ के पानी में लगातार तलाश अभियान चलाया गया. जिसके बाद सभी शव बरामद कर लिए गए. उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर की इस घटना का संज्ञान लिया है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने SDRF की मदद से रेस्क्यू अभियान और तेज करने तथा पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं. घटना के बाद सरैया मसूदपुर गांव में शोक का माहौल है.
घटना को लेकर सीओ महमूदाबाद कपूर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोरों व स्थानीय लोगों के करिए तलाश कराई गई. शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
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