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रेवाड़ी में 15 कुत्तों को लाठी-डंडों से मार डाला, बछड़े को काटने से गुस्से में थे, 3 गिरफ्तार

हरियाणा के रेवाड़ी में कुत्तों की मौत के मामले में पिता, बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Three people including a father and son arrested in connection with the death of dogs in Rewari
रेवाड़ी में 15 कुत्तों को लाठी-डंडों से मार डाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 11:04 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव रामपुरा क्षेत्र में एक गाय के बछड़े को कुत्ते द्वारा काटे जाने के गुस्से में पिता पुत्र और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर दो दिनों में 15 कुत्तों को मार डाला. इस घटना से पूरे गांव में दहशत बनी हुई है. घटना की जानकारी गांव के लोगों ने गांव के सरपंच को दी. मरने वाले कुत्तों में ज्यादातर कुत्ते के छोटे-छोटे बच्चे थे. सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपी रविकांत, शिवलाल और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है.

15 कुत्तों को मार डाला : पुलिस के अनुसार 29 मार्च को गांव रामपुरा के सरपंच नरेश यादव ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि कुछ दिनों से तीन-चार लोग गांव की गलियों में कुत्तों को लाठी-डंडों से मार रहे हैं. गांव की महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं. सरपंच नरेश के मुताबिक रामपुरा रोड पर स्थित कॉलेज के पीछे पशु बाड़े में एक गाय के बछड़े को किसी कुत्ते ने काट लिया था. इसके बाद आरोपियों ने दो दिनों के अंदर गांव की गली-गली में घूम कर लाठी डंडे से हमला कर 15 कुत्तों को मार डाला. पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज का तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

तीन आरोपी गिरफ्तार : रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया है कि गांव के सरपंच नरेश यादव द्वारा शिकायत मिली थी कि गांव के कुछ लोगों द्वारा कुत्तों की लाठी-डंडों से पिटाई कर उन्हें मारा जा रहा है. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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