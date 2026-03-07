रील के चक्कर में गए जेल, कोर्ट कर्मचारी सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर में गिरफ्तार आरोपियों ने कोर्ट रूम में जज की कुर्सी पर भी बैठने का प्रयास किया. आरोपियों में एक कोर्ट कर्मचारी भी शामिल है.
Published : March 7, 2026 at 8:46 PM IST
बीकानेर: रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की सनक के कारण बीकानेर में तीन लोगों को जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ा. कोर्ट रूम में अनाधिकृत रूप से घुसकर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक कोर्ट कर्मचारी भी शामिल है.
सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि मनीष डूडी और भूपेंद्र सिंह नामक दो व्यक्तियों ने वीडियो बनाया, जिसमें वे एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जज की कुर्सी पर भी बैठने का साहस किया. इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर आरोपियों ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिया.
पढ़ें: सनक पर सवार युवा दिखा रहे थे हाइवे पर स्टंट, सीसीटीवी फुटेज बनेंगे पुलिस की पहुंच का जरिया
वीडियो वायरल होने के बाद मामला न्यायिक गलियारों में पहुंचा और कोर्ट में तैनात होमगार्ड मनीष पारीक ने इस मामले में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने वीडियो बनाने वाले मनीष डूडी और भूपेंद्र सिंह के अलावा कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है.