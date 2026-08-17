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शामली में पिता-पुत्र के हत्यारों को सजा, बर्खास्त सिपाही, भाई और दोस्त को उम्रकैद, पिता को पांच साल की जेल

शामली : करीब सवा चार साल पुराने पिता-पुत्र के दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने चार हत्यारों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीन को उम्रकैद और एक को पांच साल की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी बर्खास्त सिपाही विक्रांत, भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को आजीवन कारावास, जबकि दोषी पिता को अपहरण में सहयोग करने के मामले में पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है.

बता दें कि मेरठ के कंकरखेड़ा की न्यू सैनिक बिहार निवासी भूपेंद्र और उनके बेटे अर्जुन (20) की छह अप्रैल 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों के शव कांधला थाना क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल से बरामद हुए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता-पुत्र के सिर एवं सीने में गोली मारने की पुष्टि हुई थी. मृतक की मां सुरेश देवी ने कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भूपेंद्र ने गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से दो लांख रुपये उधार लिए थे. बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद बढ़ गया और विक्रांत भूपेंद्र से पांच लाख 80 हजार रुपये की मांग करने लगा. विक्रांत व उसके परिवार के लोगों ने भूपेंद्र, उनके बेटे अर्जुन और सुरेश देवी को मखमूलपुर बुलाया था. आरोप है कि वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई. इसके बाद सुरेश देवी को रुपये लाने के लिए मेरठ भेज दिया गया.