शामली में पिता-पुत्र के हत्यारों को सजा, बर्खास्त सिपाही, भाई और दोस्त को उम्रकैद, पिता को पांच साल की जेल
मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी भूपेंद्र और उनके बेटे अर्जुन (20) की छह अप्रैल 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 8:46 PM IST
शामली : करीब सवा चार साल पुराने पिता-पुत्र के दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने चार हत्यारों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीन को उम्रकैद और एक को पांच साल की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी बर्खास्त सिपाही विक्रांत, भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को आजीवन कारावास, जबकि दोषी पिता को अपहरण में सहयोग करने के मामले में पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है.
बता दें कि मेरठ के कंकरखेड़ा की न्यू सैनिक बिहार निवासी भूपेंद्र और उनके बेटे अर्जुन (20) की छह अप्रैल 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों के शव कांधला थाना क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल से बरामद हुए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता-पुत्र के सिर एवं सीने में गोली मारने की पुष्टि हुई थी. मृतक की मां सुरेश देवी ने कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भूपेंद्र ने गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से दो लांख रुपये उधार लिए थे. बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद बढ़ गया और विक्रांत भूपेंद्र से पांच लाख 80 हजार रुपये की मांग करने लगा. विक्रांत व उसके परिवार के लोगों ने भूपेंद्र, उनके बेटे अर्जुन और सुरेश देवी को मखमूलपुर बुलाया था. आरोप है कि वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई. इसके बाद सुरेश देवी को रुपये लाने के लिए मेरठ भेज दिया गया.
सुरेश देवी ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने के बाद भी आरोपित भूपेंद्र और उनके बेटे अर्जुन को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए. थाने ले जाने की बात कही गई, लेकिन दोनों को सल्फा के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपित विक्रांत, उसके पिता वीरेंद्र, भाई अर्जुन तथा मोनू निवासीगण गांव मखमूलपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बाद में आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 14 गवाह पेश किए. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद चारों को दोषी करार दिया था. आरोपित विक्रांत उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और उसकी तैनाती आइबी के पूर्व निदेशक की सुरक्षा में भी थी. हत्याकांड के बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
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