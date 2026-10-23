महोबा में डबल मर्डर केस, कोर्ट ने बहू समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2020 की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:51 PM IST
महोबा : जिले में 5 साल पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने वादी की पत्नी समेत तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2020 की है. मामला थाना श्रीनगर के भैरोगंज इलाके का है. वादी प्रेमचंद प्रजापति के घर में उसके साढ़ू का भाई देवपाल प्रजापति और उसका एक दोस्त मोहित साहू दो दिन पहले आकर रुके हुए थे.
उन्होंने बताया कि आरोप था कि घटना वाली रात प्रेमचंद की पत्नी अनीता ने साढ़ू के भाई देवपाल और उसके मित्र मोहित साहू के साथ मिलकर वादी के माता-पिता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था.
उन्होंने बताया कि शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता और उनके सहयोगी अधिवक्ता सुरेंद्र राजपूत, पुष्पेंद्र मिश्रा, तेज प्रताप पचौरी और अमन सिंह द्वारा सभी साक्षियों को समय से न्यायालय में पेश किया गया.
मामले में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों मृतक की बहू अनीता, देवपाल और उसके साथी को दोषी पाया. जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने महिला सहित तीनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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