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महोबा में डबल मर्डर केस, कोर्ट ने बहू समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

महोबा कोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

महोबा : जिले में 5 साल पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने वादी की पत्नी समेत तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2020 की है. मामला थाना श्रीनगर के भैरोगंज इलाके का है. वादी प्रेमचंद प्रजापति के घर में उसके साढ़ू का भाई देवपाल प्रजापति और उसका एक दोस्त मोहित साहू दो दिन पहले आकर रुके हुए थे.