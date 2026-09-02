करौली में बस की टक्कर से बाइक सवार दंपती समेत तीन की मौत, कोटपूतली में करंट से एक की मौत...
श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र में सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन. उधर, करंट से मौत मामले में बिजली निगम के प्रति लोगों में रोष.
Published : September 2, 2026 at 4:17 PM IST
करौली/कोतपूतली : करौली जिले के श्रीमहावीरजी क्षेत्र के दुब्बी रोड पर बुधवार को बस ने बाइक को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. मृतक वजीरपुर क्षेत्र के किशोरपुरा गांव के निवासी हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.
गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. पुलिस एवं प्रशासन ने समझाइश से रास्ता खुलवाया. उधर, कोटपूतली के जयसिंहपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. उसे बचाने का प्रयास कर रही भतीजी और साले का बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों घायलों की हालत नाजुक है. इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया.
रिश्तेदारी में जा रहे थे: करौली जिले के बालघाट थानाधिकारी मंजू फौजदार ने बताया कि भगवत (60), उनकी पत्नी भगवानी (55) और लक्ष्मी नारायण (28) बाइक से रिश्तेदारी में टोडाभीम के पाडला गांव जा रहे थे. बस बालघाट से श्रीमहावीरजी की ओर आ रही थी. दुब्बी रोड पर घुमाव के दौरान बस ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों जनों की मौके पर ही मौत हो गई.
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बस जब्त : हादसे की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मंजू फौजदार एवं श्रीमहावीरजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. घटना की भीषणता देखते हुए हिंडौन एएसपी, एसडीएम एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी. दुर्घटनाग्रस्त बस जब्त कर ली गई.
शव सड़क पर रख प्रदर्शन: इधर, भीषण हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी और मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की. पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने सरकारी सहायता एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा देकर लोगों को समझाया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बालघाट सीएचसी पहुंचाया.
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खेत पर करंट से किसान की मौत: उधर, कोतपूतली जिले के पनियाला थाना अधिकारी रविन्द्र ने बताया, जयसिंहपुरा निवासी बूलाराम पुत्र परताराम जाट अपने घर के पास खेत में काम कर रहा था. वह खेत के पास लगे विद्युत पोल के सपोर्ट वायर के संपर्क में आ गया. सपोर्ट वायर में विद्युत करंट था. इसकी चपेट में आते ही बूलाराम बुरी तरह झुलस गया एवं तड़पने लगा. यह देखकर साले का बेटा राजेंद्र और भतीजी पूनम पुत्री सत्यवीर बचाने दौड़े.
दो जयपुर रेफर: थाना अधिकारी रविन्द्र ने बताया, राजेंद्र और पूनम ने बूलाराम को खींचने का प्रयास किया. इसी दौरान करंट से राजेंद्र और पूनम गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों ने तीनों को तत्काल राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने बूलाराम को मृत घोषित कर दिया जबकि राजेंद्र और पूनम की हालत गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर किया.
ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही बूलाराम के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए. ग्रामीणों ने विद्युत निगम से मामले की जांच कराने, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की. मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे. पुलिस और प्रशासन ने परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश की.
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