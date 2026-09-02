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करौली में बस की टक्कर से बाइक सवार दंपती समेत तीन की मौत, कोटपूतली में करंट से एक की मौत...

करौली में दुर्घटनास्थल पर ग्रामीणों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat Karauli )