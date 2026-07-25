बाराबंकी में सिपाही समेत तीन गिरफ्तार, किशोरी के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में एक्शन

बाराबंकी में सिपाही समेत तीन गिरफ्तार, किशोरी के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में एक्शन
पीड़िता किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी सिपाही समेत 12 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 7:54 PM IST
बाराबंकी : किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न, गर्भपात और जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही समेत तीन को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन व एक वैगेन आर कार भी बरामद किया गया है.
फतेहपुर थाने में पीड़िता किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी सिपाही समेत 12 के खिलाफ बल पूर्वक विवाह व अवैध यौन सम्बन्ध के लिए विवश करने, धमकी देने और सामान्य आशय रखने जैसी गम्भीर धाराओं, पॉक्सो एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
फतेहपुर कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को इस मामले में आरोपी सिपाही मो. आसिफ निवासी थाना किदवईनगर कानपुर, अवधेश कुमार गौतम निवासी बसारा, मो. ताजीम निवासी देवां को गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोबाइल फोन व एक वैगेन आर कार बरामद किया गया है.
क्या था मामला : पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ किराए के मकान में रहती है. साल 2024 में बेटी का फतेहपुर कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर तैनात आसिफ से सम्पर्क हुआ. सम्पर्क के बाद आसिफ ने बेटी का यौन उत्पीड़न का प्रयास किया. बेटी के मना करने पर गरीबी का फायदा उठाकर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करने लगा.
आरोप है कि न मानने पर विपक्षी ने सऊदी में रह रहे फतेहपुर थाने के बसारा गांव निवासी जावेद को फोन नम्बर देकर बेटी की बात करवाई. जावेद ने धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना शुरू किया तथा धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पर सम्पर्क स्थापित करके उसका ब्रेनवॉश शुरू कर दिया. बेटी को बहकाकर व बहला-फुसलाकर तथा जावेद ने धर्मांतरण के लिए तैयार किया.
जावेद सऊदी अरब से वापस आ गया. 2 जनवरी 2026 को बेटी से सम्पर्क स्थापित कर अपने साथ ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे मुस्लिम धर्म सर्वोपरि होने की इस्लामिक शिक्षा दी. आरोपियों ने लगातार यौन उत्पीड़न किया. बेटी दो बार गर्भवती भी हुई, जिसे दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया.
आरोप है कि कुछ दिन पहले जावेद ने अपने जीजा रेहान के साथ आसिफ कांस्टेबल के बताने पर कोतवाली नगर के कानून गोयान निवासी हमजा के सम्पर्क में रहने वाले मौलाना के पास मसौली बाजार स्थित मजार पर चार पहिया वाहन से ले गया तथा गाड़ी के अंदर ही मौलाना ने 7-8 अज्ञात साथियों के साथ बेटी का निकाह जावेद से जबरिया करवा दिया. विरोध करने पर आरोपियो ने जानमाल की धमकी दी.
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