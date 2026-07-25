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बाराबंकी में सिपाही समेत तीन गिरफ्तार, किशोरी के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में एक्शन

बाराबंकी : किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न, गर्भपात और जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिपाही समेत तीन को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन व एक वैगेन आर कार भी बरामद किया गया है.

फतेहपुर थाने में पीड़िता किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी सिपाही समेत 12 के खिलाफ बल पूर्वक विवाह व अवैध यौन सम्बन्ध के लिए विवश करने, धमकी देने और सामान्य आशय रखने जैसी गम्भीर धाराओं, पॉक्सो एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

फतेहपुर कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को इस मामले में आरोपी सिपाही मो. आसिफ निवासी थाना किदवईनगर कानपुर, अवधेश कुमार गौतम निवासी बसारा, मो. ताजीम निवासी देवां को गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोबाइल फोन व एक वैगेन आर कार बरामद किया गया है.

क्या था मामला : पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ किराए के मकान में रहती है. साल 2024 में बेटी का फतेहपुर कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर तैनात आसिफ से सम्पर्क हुआ. सम्पर्क के बाद आसिफ ने बेटी का यौन उत्पीड़न का प्रयास किया. बेटी के मना करने पर गरीबी का फायदा उठाकर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करने लगा.