कानपुर में सड़क हादसे में बालक समेत तीन की मौत; बच्ची की हालत नाजुक, सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश
शिवराजपुर थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:09 PM IST
कानपुर : शिवराजपुर थाना क्षेत्र में कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दुबियाना अंडरपास के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस दुर्घटना में बाइक पर सवार चार लोगों में से तीन की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची जिंदगी की जंग लड़ रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
शिवराजपुर थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान बिठूर थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी रामनारायण निषाद (52) और विनोद निषाद (45) के रूप में हुई है. ये दोनों बुधवार रात बिल्हौर में अपने एक रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे वह बाइक से वापस गांव लौट रहे थे. उनके साथ बाइक पर पीयूष (11) और दीक्षा (10) भी बैठे थे.
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, पूरा परिवार रातभर कार्यक्रम में जागा हुआ था. घर लौटते समय बाइक चला रहे विनोद को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे तेज रफ्तार बाइक पर संतुलन नहीं रहा और वह सीधे डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एंबुलेंस से सबको सीएचसी शिवराजपुर ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने विनोद और रामनारायण को मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल पीयूष (11) की हालत बहुत गंभीर थी, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे में 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है. उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है.
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