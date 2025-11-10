ETV Bharat / state

कार में जलकर खाक हुई नकदी का सच आया सामने, होटल व्यवसाई का था पैसा

जली हुई कार से मिले अधजले नोट ( Photo Source- Chittorgarh Police )

चित्तौड़गढ़: रिठाला चौराहे पर दो दिन पहले चलती कार में बड़ी मात्रा में नोटों के जलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था. शुरुआत में हवाला और दो करोड़ रुपए की तस्करी के कयास लग रहे थे, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह राशि अजमेर जिले के एक होटल व्यवसाई की थी, जो गुजरात के भावनगर जनरेटर खरीदने जा रहा था. सदर थानाधिकारी निरंजन प्रतापसिंह ने बताया कि शनिवार शाम भीलवाड़ा-उदयपुर हाइवे पर रिठाला चौराहे के पास एक कार में अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची तो कार का अगला हिस्सा जल चुका था और बोनट से लेकर डैशबोर्ड तक हजारों नोट जल रहे थे. कार सवार कोई नहीं मिला. पुलिस ने मौके से अधजले नोट बरामद किए जिनका वजन 2 किलो से ज्यादा निकला. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में हाईवे पर कार में लगी आग, जलकर राख हुई अंदर रखी करोड़ों की नकदी, मालिक गायब कार मालिक की पहचान: कार के नंबर से पता चला कि गाड़ी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ निवासी संजय रावत की है. सदर थाने के ASI जगबीर सिंह ने अजमेर पहुंचकर संजय से पूछताछ की. संजय ने बताया कि वह देवमाली में होटल चलाता है. बिजली कटौती से परेशान होकर 5 लाख रुपए लेकर भावनगर जनरेटर खरीदने जा रहा था. इसमें 2 लाख उसके अपने थे और 3 लाख परिचित से उधार लिए थे. संजय के साथ उसका रिश्तेदार और एक दोस्त भी था. आग लगते ही तीनों डरकर भाग गए और कार लावारिस छोड़ दी. पुलिस ने रिश्तेदार और दोस्त से भी पूछताछ की, दोनों ने यही बयान दिया.