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स्पा सेंटर में गर्भवती महिला से मारपीट, मिर्च पाउडर डालकर घसीटने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

स्पा सेंटर में गर्भवती महिला से मारपीट ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: पटेलनगर क्षेत्र में एक स्पा सेंटर में महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है. पीड़िता ने स्पा सेंटर में मौजूद महिला और उसके साथियों पर गाली-गलौज, मारपीट करने, आंखों में मिर्च पाउडर डालने और जबरन स्पा सेंटर के अंदर ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस एक नामजद महिला समेत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, गोविंदगढ़ निवासी महिला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई कि वह 19 नवंबर 2026 को अपने पति की जानकारी लेने मंडी चौक स्थित एक स्पा सेंटर पहुंची थी. आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे जानकारी देने से इनकार कर दिया. इस दौरान एक काले रंग की कार मौके पर पहुंची, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष उतरे.