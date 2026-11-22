स्पा सेंटर में गर्भवती महिला से मारपीट, मिर्च पाउडर डालकर घसीटने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
देहरादून के स्पा सेंटर में गर्भवती महिला पर हमला करने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 2:44 PM IST
देहरादून: पटेलनगर क्षेत्र में एक स्पा सेंटर में महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है. पीड़िता ने स्पा सेंटर में मौजूद महिला और उसके साथियों पर गाली-गलौज, मारपीट करने, आंखों में मिर्च पाउडर डालने और जबरन स्पा सेंटर के अंदर ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस एक नामजद महिला समेत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, गोविंदगढ़ निवासी महिला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई कि वह 19 नवंबर 2026 को अपने पति की जानकारी लेने मंडी चौक स्थित एक स्पा सेंटर पहुंची थी. आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे जानकारी देने से इनकार कर दिया. इस दौरान एक काले रंग की कार मौके पर पहुंची, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष उतरे.
आरोप है कि दोनों ने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और जबरन खींचकर स्पा सेंटर के अंदर ले जाने की कोशिश की. महिला ने शिकायत में बताया कि वह तीन महीने की गर्भवती है. इस दौरान स्पा सेंटर की कुछ अन्य महिलाएं भी मौजूद थी. विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इस घटना से काफी डर गई थी. घटना के बाद महिला ने अपने पति को जानकारी दी, जिसके बाद महिला के पति उन्हें अस्पताल ले गए जहां का मेडिकल कराया गया.
पीड़िता ने 20 नवंबर को पटेल नगर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक आशीष कुमार को सौंपी गई है.
-नरेश राठौर, कोतवाली पटेल नगर प्रभारी-
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म: उधर, हरिद्वार जिले के रुड़की में शादी का झांसा देकर युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को रुड़की बस अड्डे से हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस से मिली शिकायत के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के युवक ने उसे शादी का झांसा दिया. शादी का भरोसा दिलाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रुड़की पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू की गई. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के माध्यम से आरोपी के रुड़की बस अड्डे पर मौजूद होने की सूचना मिली. पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को बस अड्डा रुड़की से हिरासत में लिया.
पीड़ित युवती की तहरीर मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
-प्रदीप बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक, सिविल लाइन कोतवाली-
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