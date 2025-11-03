ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसे में MP के 3 लोगों की मौत, वैशाली में कार-ट्रक की टक्कर, क्रेन से निकाली गईं लाशें

वैशाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें MP के तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं चार लोग घायल हैं. पढ़ें खबर.

Vaishali road accident
वैशाली में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर-जंदाहा सड़क मार्ग पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के नाईपर के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ. सुबह करीब 4 बजे जंदाहा से हाजीपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़क किनारे गलत दिशा में खड़ी 16 पहिए वाली ट्रक से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी जोरदार आवाज से इलाका गूंज उठा.

तीन लोगों की मौके पर मौत: इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. वहीं, कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों के शव कार में फंस गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.

वैशाली में सड़क हादसा (ETV Bharat)

मृतकों में एमपी के लोग शामिल: मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश निवासियों के रूप में हुई है. जिसमें राजाबाई चौधरी (23 वर्ष), पति झींगा चौधरी, गनौर (मध्य प्रदेश), हेमंत प्रताप यादव (24 वर्ष), पिता गणेश प्रताप यादव, तैयामर वार्ड 3, छतरपुर (मध्य प्रदेश), रामस्वरूप यादव (23 वर्ष), पिता गिवर्धन यादव, डरधनिया वकसाहा (मध्य प्रदेश) शामिल है.

घायलों की हुई पहचान: घायलों में पुष्पा चौधरी (28 वर्ष), पति अरुण चौधरी, चकुंडा उर्फ मिल्की गांव, हाजीपुर, शालिनी वर्मा (26 वर्ष), पति सरोज वर्मा, सीतापुर (उत्तर प्रदेश), कपिल कुमार (24 वर्ष), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), शिवम कुमार सिंह (19 वर्ष), पिता स्वर्गीय शिव बच्चन सिंह, मोहनपुर, समस्तीपुर शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है.

चुनावी कार्य से संबंध आए थे सभी: मृतक और घायल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एग्जिट पोल के लिए काम करने आए थे. ये लोग किशनगंज में अपना कार्य पूरा कर हाजीपुर की ओर लौट रहे थे. हादसे ने उनके परिवारों पर गहरा सदमा पहुंचाया है.

पुलिस ने ली क्रेन की मदद: घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष अरविंद पासवान के नेतृत्व में टीम ने क्रेन की मदद से शवों को कार से निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

क्या है हादसे का कारण: प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क किनारे गलत तरीके से खड़ी ट्रक को मुख्य कारण माना जा रहा है. थानाध्यक्ष अरविंद पासवान ने पुष्टि की कि ट्रक गलत दिशा में खड़ी थी, जिससे टक्कर हुई. पुलिस ने चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस मामले की गहन जांच करने के साथ ट्रक चालक की तलाश कर रही है. अधिकारियों ने सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर सख्ती बरतने का आश्वासन दिया है.

"तेज रफ्तार लग्जरी कार ने खड़ी ट्रक में टक्कर मारी, जिससे तीन लोगों की मौत हुई है. शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है."-अरविंद पासवान, थानाध्यक्ष, औद्योगिक हाजीपुर

ये भी पढ़ें-गया में भीषण सड़क हादसा, बड़े नाले में पलटा सीमेंट लदा हाईवा, युवक की मौत

TAGGED:

MP KILLED IN ROAD ACCIDENT
MP KILLED IN VAISHALI ACCIDENT
वैशाली में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN VAISHALI
VAISHALI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

कौन हैं नीतू चंद्रा, बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर का जोश हाई कर रही

8 बार लगातार MLA बने, इसबार जीत मिली तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे प्रेम कुमार

'62 सीटों के मतदान का ट्रेंड सेट कर देगा सरकार..' 3 प्रमंडल में NDA या महागठबंधन कौन आगे? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.