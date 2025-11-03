ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसे में MP के 3 लोगों की मौत, वैशाली में कार-ट्रक की टक्कर, क्रेन से निकाली गईं लाशें

वैशाली में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर-जंदाहा सड़क मार्ग पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के नाईपर के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ. सुबह करीब 4 बजे जंदाहा से हाजीपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़क किनारे गलत दिशा में खड़ी 16 पहिए वाली ट्रक से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी जोरदार आवाज से इलाका गूंज उठा. तीन लोगों की मौके पर मौत: इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं. वहीं, कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों के शव कार में फंस गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया. वैशाली में सड़क हादसा (ETV Bharat) मृतकों में एमपी के लोग शामिल: मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश निवासियों के रूप में हुई है. जिसमें राजाबाई चौधरी (23 वर्ष), पति झींगा चौधरी, गनौर (मध्य प्रदेश), हेमंत प्रताप यादव (24 वर्ष), पिता गणेश प्रताप यादव, तैयामर वार्ड 3, छतरपुर (मध्य प्रदेश), रामस्वरूप यादव (23 वर्ष), पिता गिवर्धन यादव, डरधनिया वकसाहा (मध्य प्रदेश) शामिल है. घायलों की हुई पहचान: घायलों में पुष्पा चौधरी (28 वर्ष), पति अरुण चौधरी, चकुंडा उर्फ मिल्की गांव, हाजीपुर, शालिनी वर्मा (26 वर्ष), पति सरोज वर्मा, सीतापुर (उत्तर प्रदेश), कपिल कुमार (24 वर्ष), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), शिवम कुमार सिंह (19 वर्ष), पिता स्वर्गीय शिव बच्चन सिंह, मोहनपुर, समस्तीपुर शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है.