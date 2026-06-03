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दिल्ली होटल अग्निकांड: अजमेर के तीन लोगों की मौत, रिश्तेदार की कुशलक्षेम पूछने गए थे

दिल्ली के होटल में भीषण अग्निकांड में अजमेर के तीन लोगों की मौत हो गई, इनमें एक वृद्ध दंपति भी शामिल हैं.

DELHI HOTEL FIRE
दिल्ली के होटल में आग लगने से अजमेर के 3 लोगों की मौत (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 8:38 PM IST

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अजमेर: दिल्ली में मालवीय नगर स्थित फ्लोरेक्स होटल में हुए भीषण अग्निकांड में अजमेर के तीन लोगों की मौत हुई है. इनमें एक किशनगढ़ से हैं, जबकि एक वृद्ध दंपति अजमेर के गुलाब बाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं. तीनों दिल्ली के प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती अपने रिश्तेदार की कुशलक्षेम पूछने के लिए मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए थे. रात को वे होटल में ठहरे थे और सुबह भीषण अग्निकांड में उनकी मौत हो गई. अजमेर के मृतक दंपति के पड़ोसी और पारिवारिक मित्र ने हादसे में उनकी मौत की पुष्टि की है.

किशनगढ़ के आदित्य मिल कॉलोनी निवासी अशोक पंसारी की दिल्ली के होटल में हुए भीषण अग्निकांड में मौत हो गई. पंसारी अपने फूफा राधेश्याम अग्रवाल की कुशलक्षेम पूछने के लिए अजमेर में गुलाब बाड़ी स्थित उनकी बुआ कमला देवी और पति जवरी लाल के साथ मंगलवार शाम को दिल्ली गए थे, जहां होटल में हुए भीषण अग्निकांड में तीनों की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना से किशनगढ़ और अजमेर में शोक की लहर है. अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है.

दंपति के पारिवारिक मित्र आरके गुप्ता (ETV Bharat Ajmer)

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अमेरिका में रहता है बेटा: कमला देवी और जवरी लाल अग्रवाल अजमेर गुलाब बाड़ी क्षेत्र में गली नंबर 1 के निवासी हैं. जवरी लाल अग्रवाल यूको बैंक से सेवानिवृत्त थे. उनका एक बेटा अमेरिका में जॉब करता है, जबकि बेटी अपेन ससुराल में रहती है. जवरी लाल अग्रवाल का ससुराल किशनगढ़ में है. फिलहाल उनके घर में कोई नहीं है. घर पर ताला लगा हुआ है. उनके ससुराल पक्ष के लोग दिल्ली में पोस्टमार्टम की कार्रवाई में लगे हुए हैं. दंपति की मौत की सूचना उनके बेटे और बेटी को भी दे दी गई है. अमेरिका से बेटे की गुरुवार को किशनगढ़ संभावना है.

Delhi Hotel Fire
अजमेर निवासी वृद्ध दंपति का घर (ETV Bharat Ajmer)

1 जून का था जन्मदिन: जवरी लाल अग्रवाल के पड़ोसी और पारिवारिक मित्र आरके गुप्ता ने बताया कि उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कमला देवी और जवरी लाल अग्रवाल इस दुनिया में नहीं रहे. गुप्ता ने बताया कि 1 जून को कमला देवी का जन्मदिन भी था. आस-पड़ोस के सभी लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं. 2 जून मंगलवार को कमला देवी और जवरी लाल अग्रवाल किशनगढ़ अपने ससुराल गए थे, जहां से वे अपने साढ़ू की कुशलक्षेम पूछने के लिए दिल्ली रवाना हुए थे. उन्होंने बताया कि दोनों पति-पत्नी मिलनसार थे और जाते वक्त घर का ख्याल रखने के लिए कहा था. गुप्ता बताते हैं कि उनके रिश्तेदार से पुष्टि होने के बाद ही उन्होंने आज पड़ोस के अन्य लोगों को उनकी मौत की सूचना दी है.

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