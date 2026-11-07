घर से खेत देखने निकले थे नाना और दो मासूम, तालाब में मिली तीनों की लाश, गांव में पसरा मातम
देवरिया में तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:21 PM IST
देवरिया: लार थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार सुबह 6:30 बजे पोते और नाती के साथ खेत देखने निकले दादा फिर घर नहीं लौटे. पूरी रात परिजन खोजते रहे, शनिवार सुबह गांव के बाहर तालाब में रखी नाव में बच्चों का खिलौना और किनारे पर चप्पल मिली तो अनहोनी की आशंका गहराई. तालाब में तलाश की तो एक के बाद एक तीनों के शव बरामद हुए.
जानकारी के मुताबिक, घटना लार थाना क्षेत्र के नेमा निवासी पीतांबर चौहान (55) पुत्र स्व. रमापति चौहान शुक्रवार सुबह अपने पोते शिवांश (6) और नाती दिव्यांशु (7) के साथ टहलने निकले थे. रोज की तरह खेत की ओर गए थे, लेकिन जब देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो गए. गांव और रिश्तेदारियों में रातभर तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लगा.
शनिवार सुबह गांव के बाहर स्थित तालाब के पास एक नाव में बच्चों का खिलौना पड़ा दिखा. शक होने पर ग्रामीण पास गए तो किनारे पर चप्पल भी पड़ी थी. ग्रामीणों ने जब तालाब में झांक कर देखा तो एक शव उतराया दिखाई दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मछुआरों की मदद से शव बाहर निकलवाया गया, जिसकी पहचान 6 साल के शिवांश के रूप में हुई.
इसके बाद NDRF को बुलाया गया. करीब दो से तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दोपहर में पीतांबर और दिव्यांशु के शव भी बरामद हो गए. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीओ मजोज कुमार का कहना है कि माना जा रहा है कि बच्चे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए होंगे और उन्हें बचाने में दादा भी डूब गए. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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