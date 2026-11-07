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घर से खेत देखने निकले थे नाना और दो मासूम, तालाब में मिली तीनों की लाश, गांव में पसरा मातम

तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: लार थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार सुबह 6:30 बजे पोते और नाती के साथ खेत देखने निकले दादा फिर घर नहीं लौटे. पूरी रात परिजन खोजते रहे, शनिवार सुबह गांव के बाहर तालाब में रखी नाव में बच्चों का खिलौना और किनारे पर चप्पल मिली तो अनहोनी की आशंका गहराई. तालाब में तलाश की तो एक के बाद एक तीनों के शव बरामद हुए.

जानकारी के मुताबिक, घटना लार थाना क्षेत्र के नेमा निवासी पीतांबर चौहान (55) पुत्र स्व. रमापति चौहान शुक्रवार सुबह अपने पोते शिवांश (6) और नाती दिव्यांशु (7) के साथ टहलने निकले थे. रोज की तरह खेत की ओर गए थे, लेकिन जब देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो गए. गांव और रिश्तेदारियों में रातभर तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लगा.