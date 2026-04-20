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फरीदाबाद के आईएमटी में ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की गई जान, MP के टीकमगढ़ का रहने वाला परिवार

हरियाणा के फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है.

Three People Dies in a Road accident in IMT Area of Faridabad
फरीदाबाद के आईएमटी में ट्रक ने मारी टक्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 10:54 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 11:02 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है. हादसा उस समय हुआ जब तीनों लोग पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए एक कंटेनर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला परिवार : आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान काशीराम (44), उनकी पत्नी अंगूरी (39) और उनके 16 वर्षीय बेटे विशाल के रूप में हुई है. बताया गया है कि परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला था और फिलहाल फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था.

फरीदाबाद के आईएमटी में ट्रक ने मारी टक्कर (Etv Bharat)

आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी : मृतक काशीराम के जीजा घनश्याम ने बताया कि काशीराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने गांव जाने के लिए निकले थे. उन्हें बल्लभगढ़ बस स्टैंड से बस पकड़नी थी. घनश्याम अपनी पत्नी के साथ उन्हें ऑटो स्टैंड तक छोड़ने के लिए जा रहे थे ताकि वे वहां से ऑटो लेकर बस स्टैंड पहुंच सकें. सभी लोग सुबह करीब 4:30 बजे घर से पैदल ही आईएमटी चौक की तरफ जा रहे थे. जब वे हाईवे की तरफ पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए कंटेनर ट्रक ने काशीराम, उनकी पत्नी और बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में काशीराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे.अस्पताल ले जाने के बाद दोनों ने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Last Updated : April 20, 2026 at 11:02 PM IST

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आईएमटी में सड़क हादसा
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