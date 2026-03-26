सागर-कानपुर हाइवे पर तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन युवकों की मौके पर मौत
बुधवार रात भीषण दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, बंडा के नजदीक हुआ हादसा, देखें सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 9:18 AM IST
सागर : मध्य प्रदेश से गुजरे नेशनल हाईवे 86 पर बुधवार रात भीषण दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. सागर कानपुर नेशनल हाइवे पर बंडा के नजदीक ये हादसा हुआ है. यहां ग्राम सौरई के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसने अचानक बाइक सवार तीनों लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
बेहद तेज रफ्तार में था टक्कर मारने वाला वाहन
एसडीओपी प्रदीप बाल्मीकि ने बताया, '' सागर से कानपुर तक फोर-टू सिक्स लेन सड़क का निर्माण सागर से दलपतपुर तक पूरा हो चुका है. इसलिए नेशनल हाइवे से गुजरने वाले वाहन तेज रफ्तार से निकलते हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक अज्ञात वाहन काफी तेज रफ्तार में था और उसने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही मैं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.''
तीनों के सिर पर गंभीर चोट से मौत
पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से सभी की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों के क्षत विक्षत शव सड़क पर बिखर गए.
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सीसीटीवी फुटेज से वाहन की तलाश
एसडीओपी प्रदीप बाल्मीकि ने आगे बताया, '' हादसे के बाद वाहन चालक भागने में सफल रहा. अज्ञात वाहन की तलाश हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से की जा रही है. आसपास के इलाकों में भी तलाश चल रही है. जल्द ही वाहन और चालक का पता चल जाएगा. मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, पहचान की कोशिश कर रहे हैं. चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''