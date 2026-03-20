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बोकारो में कातिल ट्रैक्टर, एक ही रात में तीन लोगों की ली जान

बोकारो: जिले में बीती रात गोमिया में ट्रैक्टर से टकराने के बाद दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. घटना भले ही दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घटी है लेकिन ट्रैक्टर एक ही है, जिससे टकराने के बाद तीनों की जान गई.

पहली घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव की है, यहां बाइक पर सवार एक शख्स चंद्रकिशोर प्रसाद की मौत हो गई थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध बालू लेकर ट्रैक्टर तेज गति से ललपनिया की ओर जा रहा था. इसी दौरान तुलबुल खिजुरिया टांड़ के समीप ड्राइवर की लापरवाही से चंद्रकिशोर प्रसाद की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जिसके बाद चालक ट्रैक्टर को तेज गति से लेकर फरार हो गया.

दूसरे हादसे में दो युवकों की मौत

वहीं दूसरी घटना भी ठीक उसी तरह ट्रैक्टर के साथ ललपनिया में घटी है. जब पहली घटना होने के बाद तेज गति से भाग रहा ट्रैक्टर एकाएक सड़क पर ब्रेकडाउन होकर अचानक रूक गया और पीछे से आ रही बाइक ट्रॉली से जोरदार तरीके से टकरा गई. बाइक में तुलबुल गांव के दो युवक कृष्ण मुर्मू और उमेश किस्कू सवार थे, दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. जिसके बाद आनन फानन में चालक बालू लदी ट्रॉली को मौके पर छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया.

घटनास्थल पर रखा है दोनों युवकों का शव

दोनों घटना बीती रात की है. यहां पहली घटना में जान गंवाने वाले चंद्रकिशोर प्रसाद के शव को गोमिया थाना ने उठा लिया है. जबकि ललपनिया थाना क्षेत्र में घटी दूसरी घटना में जान गंवाने वाले दोनों युवकों के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है. बीती रात से दोनों के शव सड़क पर ऱखे हैं, जिसकी वजह से ललपनिया-गोमिया मुख्य सड़क जाम है.

पुलिस कर रही है मृतकों के परिजनों के समझाने का प्रयास