गोड्डा में सड़क दुर्घटना में दो दोस्तों समेत तीन की मौत, शादी के लिए देखने गए थे लड़की

गोड्डा में सड़क दुर्घटना में दो दोस्तों समेत तीन की मौत, शादी के लिए देखने गए थे लड़की
गोड्डा में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : May 3, 2026 at 3:45 PM IST
गोड्डा: जिले के महागामा में दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई है. दोनों ही शादी के लिए लड़की देखकर लौट रहे थे, तभी बालू से लदे हाइवा के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. वहीं गोड्डा के सरकंडा के पास एक दूसरे सड़क हादसे में बाइक सवार मोहम्मद सद्दाम की मौत अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोषित परिजनों मे सड़क जाम कर दिया.
लड़की देखने आ रहे थे दोनों दोस्त
जिले के महगामा थाना क्षेत्र में NH-133 पर हुए सड़क हादसे में दो की मौत हो गई. यह घटना गम्हरिया के समीप हुई, दोनों बुलेट बाइक पर नुनाजोर से पथरगामा की ओर जा रहे थे. दोनों दोस्त शादी के लिए लड़की देखने गोड्डा की तरफ गए थे.
NH 133 पर एक हाइवा वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत महागामा थाना पुलिस को सूचना दी.
हाइवा की चपेट में आए दोनों युवक
सूचना मिलते ही महागामा पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने दोनों की बॉडी को महागामा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वही प्रत्यक्षदर्शी शेख नवी ने बताया कि गोड्डा की तरफ से एक बालू से लदा हाइवा आ रहा था और नुनाजोर की तरफ से दो युवक बुलेट पर सवार होकर सड़क की विपरीत दिशा से पथरगामा की ओर जा रहे थे, जहां तेज रफ्तार हाइवा ने टक्कर मार दी.
मृतकों की पहचान सत्यम कुमार यादव (22), पिता चंद्रशेखर यादव, ग्राम नूनाजोर, थाना महगामा, जिला गोड्डा, और दूसरा विपिन कुमार मंडल, पिता अनिल मंडल, ग्राम धुआवै, थाना सनोखर, जिला भागलपुर, बिहार के रूप में हुई है. विपिन कुमार मंडल पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ कटिहार में रह रहे थे. वह अपने दोस्त मिथुन यादव की शादी के लिए लड़की देखने आए थे.
अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेजा जा रहा है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है: मनोज कुमार पाल, थाना प्रभारी, महागामा
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