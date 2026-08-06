हजारीबाग में आकाशीय बिजली का 'कहर', तीन की मौत
हजारीबाग में आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग-अलग मामलों में तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : August 6, 2026 at 9:00 PM IST
हजारीबाग: जिले में गुरुवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो अलग-अलग घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. पहली घटना बरकट्ठा प्रखंड के चेचकपी पंचायत के चौथा गांव की है. दूसरी घटना जिले के कटकमसांडी गाव कंचनपुर की है, जहां दंपती अपने खेत में धान रोपाई कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दोनों की मौत घटनास्थल पर हो गई.
आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत
हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में इन दिनों धान रोपाई का काम चल रहा है. अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. धान की फसल की उम्मीद में खेत में बिचड़ा उखाड़ रहे एक दंपती की सांसें अचानक से थम गई. कटकमसांडी प्रखंड की कंचनपुर पंचायत अंतर्गत कंचनपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
धान रोपने के दौरान हुआ हादसा
मृतक की पहचान बासुदेव महतो और दुलीया देवी के रुप में हुई है. स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि गांव में धान रोपने का काम चल रहा था. दोनों पति-पत्नी और उनके एक बेटा धान रोपने के लिए खेत गए हुए थे. बेटा कुछ दूरी पर खेती कर रहा था. पति-पत्नी एक साथ थे. इस बीच आकाशीय बिजली गिरी और दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा पति-पत्नी का शव
घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. घटना की सूचना मिलने पर सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. इसके साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा जल्द से जल्द देने की बात कही.
दूसरे मामले में एक महिला की मौत
हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड की चेचकपी पंचायत अंतर्गत चौथा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि दो महिलाएं झुलस गई. मृतक की पहचान बसवा देवी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, अचानक हुए वज्रपात की चपेट में आने से बसवा देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि रेणु देवी और रश्मि देवी घायल हो गई, जिनका इलाज जारी है.
हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के समय विशेष रूप से सावधानी बरते. कभी भी पेड़ के नीचे बारिश के समय खड़ा ना रहे. बारिश हो तो पक्के मकान के नीचे ही शरण ले.
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