पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत, रोड जाम, पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा

पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत, रोड जाम, पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा
पलामू में अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST
पलामूः शनिवार को पलामू में अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मुंदरिया इलाके में सड़क हादसे में रतन कुमार साव नामक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने डालटनगंज पाखी रोड को तीन घंटे तक जाम रखा. बाद में पुलिस पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद जाम को हटाया गया. मृतक के शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी हंगामा हुआ है.
ग्रामीणों ने रोड जाम किया
परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए देर से पहुंचे और मृतक के जेवरात भी गायब हैं. दरअसल रतन कुमार सदर थाना क्षेत्र के जमुने गांव का रहने वाला था. वह लेस्लीगंज के इलाके में जा रहा था इसी क्रम में मुंदरिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो अलग-अलग बाइक को रौंद दिया. इस घटना में रतन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में सदर थाना क्षेत्र के जमुना में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया.
सिंगरा बजराहा के पास शव बरामद
सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा बजराहा के पास पुलिस ने रेलवे ट्रैक से राज बल्लभ नामक व्यक्ति का शव बरामद किया है. वह बल्लभ तरहसी थाना क्षेत्र के सेलारी गांव का रहने वाला था. फिलहाल वह टाउन थाना क्षेत्र के बड़की बैरिया के इलाके में रह रहा था.
'पुलिस ने रेलवे ट्रैक से राज बल्लभ नामक व्यक्ति का शव बरामद किया है. ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था. बाद में ग्रामीणों के साथ बातचीत करके रोड जाम हटवा दिया गया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.'- अफजाल अंसारी, सदर थाना प्रभारी
रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिला
थाना प्रभारी ने बताया कि रेलवे ट्रैक से शव बरामद हुआ है प्रारंभिक जानकारी में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन के टक्कर में भदई यादव नामक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस उस घटना की भी जांच कर रही है.
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