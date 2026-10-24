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पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत, रोड जाम, पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा

परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए देर से पहुंचे और मृतक के जेवरात भी गायब हैं. दरअसल रतन कुमार सदर थाना क्षेत्र के जमुने गांव का रहने वाला था. वह लेस्लीगंज के इलाके में जा रहा था इसी क्रम में मुंदरिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो अलग-अलग बाइक को रौंद दिया. इस घटना में रतन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में सदर थाना क्षेत्र के जमुना में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया.

सिंगरा बजराहा के पास शव बरामद

सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा बजराहा के पास पुलिस ने रेलवे ट्रैक से राज बल्लभ नामक व्यक्ति का शव बरामद किया है. वह बल्लभ तरहसी थाना क्षेत्र के सेलारी गांव का रहने वाला था. फिलहाल वह टाउन थाना क्षेत्र के बड़की बैरिया के इलाके में रह रहा था.