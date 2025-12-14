पिथौरागढ़ जिले में अलग अलग हादसों में तीन की मौत, जांच में जुटी पुलिस
धारचूला में एक साइकिल चालक को टैक्सी ने टक्कर मार दी. जिसमें उसकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025
पिथौरागढ़: जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में धारचूला-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहे एक छात्र को शनिवार देर शाम को टैक्सी वाहन ने टक्कर मारी दी. आसपास मौजूद लोग के साथ वाहन चालक गंभीर स्थिति में छात्र को धारचूला उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई.
परिजनों ने टैक्सी चालक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है. निगालपानी निवासी हर्षित थलाल (16) शनिवार देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहा था. इस बीच कालिका की ओर से आ रही टैक्सी वाहन ने साइकिल सवार हर्षित को टक्कर मार दी. इस हादसे में वह घायल हो गया. डॉ. चेतन आनंद ने बताया बेहोशी की हालत में छात्र को अस्पताल लाया गया. उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इधर प्रभारी कोतवाल अंबी राम आर्य ने बताया परिजनों की ओर से तहरीर मिली है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
छात्र की मौत से स्कूल में शोक की लहर. हर्षित केंद्रीय विद्यालय में नौवीं में अध्ययनरत था. प्राचार्य राहुल देव ने घटना पर दुःख जताते हुए कहा विद्यालय परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
ठंड से युवक की मौत: पिथौरागढ़-घाट एनएच में सड़क किनारे रात्रि गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों को एक ग्रामीण पड़ा हुआ मिला. जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ग्रामीण की मौत हो गई. ग्रामीण की ठंड से मौत की आशंका जताई जा रही है. चिकित्सकों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.
कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया मृतक की शिनाख्त रावलगांव निवासी प्रकाश राम (45) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया प्रकाश ऐंचोली में वेल्डिंग की दुकान में काम करते थे. पुलिस जांच के दौरान जानकारी में आया कि बीते रोज दोपहर को वह बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले. देर रात पहले 108 सेवा की एंबुलेंस कर्मियों ने प्रकाश को सड़क किनारे पड़ा हुआ देखा. यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर दी जान: बेरीनाग पांखू के कोटगाड़ी गांव में बूंगाछीना के सिरौली गांव के दीप चंद्र भट्ट पुत्र जीवानंद भट्ट (40) ने अपने बहन के घर के पास खेत में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. दीप चंद्र 9 दिसम्बर को मां के साथ अपनी बड़ी बहन के घर कोटगाड़ी आया था. बीते रात वह देर रात तक कोटगाड़ी मंदिर में चल रहे भजन कीर्तन में मौजूद था.