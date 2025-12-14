ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिले में अलग अलग हादसों में तीन की मौत, जांच में जुटी पुलिस

धारचूला में छात्र की मौत ( ETV Bharat )

पिथौरागढ़: जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में धारचूला-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहे एक छात्र को शनिवार देर शाम को टैक्सी वाहन ने टक्कर मारी दी. आसपास मौजूद लोग के साथ वाहन चालक गंभीर स्थिति में छात्र को धारचूला उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई. परिजनों ने टैक्सी चालक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है. निगालपानी निवासी हर्षित थलाल (16) शनिवार देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग में साइकिल चला रहा था. इस बीच कालिका की ओर से आ रही टैक्सी वाहन ने साइकिल सवार हर्षित को टक्कर मार दी. इस हादसे में वह घायल हो गया. डॉ. चेतन आनंद ने बताया बेहोशी की हालत में छात्र को अस्पताल लाया गया. उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इधर प्रभारी कोतवाल अंबी राम आर्य ने बताया परिजनों की ओर से तहरीर मिली है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. छात्र की मौत से स्कूल में शोक की लहर. हर्षित केंद्रीय विद्यालय में नौवीं में अध्ययनरत था. प्राचार्य राहुल देव ने घटना पर दुःख जताते हुए कहा विद्यालय परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.