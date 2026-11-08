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बागपत में अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, औरैया में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की जान गई

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत/औरैया : दीपावली के पर्व पर बागपत में दो अलग-अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसों की सूचना मिलते ही दोनों स्थानों पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पहला हादसा बागपत-मेरठ हाईवे पर मविकला गांव के पास हुआ. मृतक के पिता जयपाल ने बताया कि उनका बड़ा बेटा रवि उर्फ गोपी दिल्ली से दिवाली का त्योहार मनाने के लिए देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था. इसी दौरान मविकला के पास हाईवे पर उसकी दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई और हादसे में उसकी जान चली गई.

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया. मृतक के पिता ने बागपत कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज चहल ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, दूसरा हादसा बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर बिजरोल गांव के पास हुआ. यहां तीन बाइकों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि तीनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में गांव बामनौली निवासी संजीव (22) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बड़ौत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक सवारों को उपचार के लिए बड़ौत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.