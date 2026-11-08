बागपत में अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, औरैया में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की जान गई
कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज चहल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:55 PM IST
बागपत/औरैया : दीपावली के पर्व पर बागपत में दो अलग-अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं. दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसों की सूचना मिलते ही दोनों स्थानों पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पहला हादसा बागपत-मेरठ हाईवे पर मविकला गांव के पास हुआ. मृतक के पिता जयपाल ने बताया कि उनका बड़ा बेटा रवि उर्फ गोपी दिल्ली से दिवाली का त्योहार मनाने के लिए देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था. इसी दौरान मविकला के पास हाईवे पर उसकी दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई और हादसे में उसकी जान चली गई.
रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया. मृतक के पिता ने बागपत कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज चहल ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, दूसरा हादसा बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर बिजरोल गांव के पास हुआ. यहां तीन बाइकों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि तीनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में गांव बामनौली निवासी संजीव (22) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही बड़ौत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक सवारों को उपचार के लिए बड़ौत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.
बड़ौत कोतवाल दीक्षित त्यागी ने बताया कि बिजरोल व बामनोली गांव के बीच में बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत हो गई थी. सूचना पर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जबकि दो अन्य घायलों को बड़ौत के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. मृतक के परिजनों ने तहरीर दी हुई है.
औरैया में पेड़ से बाइक टकराने पर युवक की मौत : दीपावली की खुशियां एक परिवार के लिए उस समय मातम में बदल गईं, जब धनतेरस पर नई बाइक खरीदकर घर लाए युवक की सड़क हादसे में जान चली गई. चार दिन पहले ही चंडीगढ़ से दीपावली मनाने घर लौटे शिवकांत (26) की रविवार दोपहर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में उसकी मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक, हादसा अयाना थाना क्षेत्र के मुरादगंज-अयाना मार्ग पर नगला रामपुर और दरबारी गांव के पास हुआ. मृतक के मामा प्रेमनगर निवासी योगेंद्र ने बताया कि शिवकांत चंडीगढ़ में नौकरी करता था. दीपावली का त्योहार मनाने के लिए वह चार दिन पहले ही घर आया था. धनतेरस के दिन उसने नई बाइक खरीदी थी. परिवार को उम्मीद थी कि इस बार त्योहार की खुशियां साथ मिलकर मनाई जाएंगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि नई बाइक से शुरू हुआ उसका सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा. अयाना थाना प्रभारी संजय कुमार राय ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें : बरेली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो गंभीर घायल