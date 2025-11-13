ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में शादी की खरीदारी कर लौट रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत, लखनऊ में कार्ड बांटकर लौट रहे बुजुर्ग को कार ने रौंदा

संतकबीरनगर/लखनऊ : यूपी के संतकबीरनगर और लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया. खुशियों का माहौल अचानक गम में बदल गया. जिले में गुरुवार को बेटी की शादी की खरीदारी करने गये दंपती को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गये. हादसा पुलिस लाइन स्थित पीडब्लूडी कार्यालय के पास हुआ है. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरी ओर लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे बुजुर्ग को कार सवार ने टक्कर मार दी. हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटा राजू गंभीर रूप से घायल हो गया.

बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी के रहने वाले ओमकार (55) गोरखपुर में बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. 21 नवंबर को उनकी बेटी की शादी होनी है. पीड़ित भाई सत्यनारायण ने बताया कि घर में शादी की तैयारी चल रही थी. गुरुवार को बेटी की शादी के लिए सामान की खरीदारी करने ओमकार अपनी पत्नी कुशलावती (53) और भांजे अमित के साथ बाइक से खलीलाबाद जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि बाइक भांजा अमित चला रहा था, जबकि दंपती बाइक पर पीछे बैठे थे. वह लोग पुलिस लाइन के पास पीडब्लूडी कार्यालय के निकट पहुंचे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से दंपती सड़क पर गिर गए और ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया. सड़क की पटरी पर गिरने से भांजा अमित बच गया. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को एबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दंपती को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ट्रक के साथ चालक को पकड़ लिया.