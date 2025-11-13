ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में शादी की खरीदारी कर लौट रहे दंपती की सड़क हादसे में मौत, लखनऊ में कार्ड बांटकर लौट रहे बुजुर्ग को कार ने रौंदा

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा.

संतकबीरनगर/लखनऊ : यूपी के संतकबीरनगर और लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया. खुशियों का माहौल अचानक गम में बदल गया. जिले में गुरुवार को बेटी की शादी की खरीदारी करने गये दंपती को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गये. हादसा पुलिस लाइन स्थित पीडब्लूडी कार्यालय के पास हुआ है. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरी ओर लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे बुजुर्ग को कार सवार ने टक्कर मार दी. हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटा राजू गंभीर रूप से घायल हो गया.

बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी के रहने वाले ओमकार (55) गोरखपुर में बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. 21 नवंबर को उनकी बेटी की शादी होनी है. पीड़ित भाई सत्यनारायण ने बताया कि घर में शादी की तैयारी चल रही थी. गुरुवार को बेटी की शादी के लिए सामान की खरीदारी करने ओमकार अपनी पत्नी कुशलावती (53) और भांजे अमित के साथ बाइक से खलीलाबाद जा रहे थे.

उन्होंने बताया कि बाइक भांजा अमित चला रहा था, जबकि दंपती बाइक पर पीछे बैठे थे. वह लोग पुलिस लाइन के पास पीडब्लूडी कार्यालय के निकट पहुंचे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से दंपती सड़क पर गिर गए और ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया. सड़क की पटरी पर गिरने से भांजा अमित बच गया. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को एबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दंपती को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ट्रक के साथ चालक को पकड़ लिया.

कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि दंपती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ में शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत : इंटौजा थाना क्षेत्र में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई. मुन्नू पुरवा गांव के रहने वाले परशुराम यादव (60) अपने बेटे राजू के साथ कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे. मानपुर मंडी के पास पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाप-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान परशुराम यादव की मौत हो गई. बेटे राजू का इलाज अभी भी चल रहा है. थाना प्रभारी मार्कण्डेय यादव ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीसीटीवी के जरिए कार चालक की पहचान की जा रही है.

