यूपी में हादसे: चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक चाय की दुकान में घुसा, 2 की मौत, लखनऊ में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा
चंदौली पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच की जा रही.
चंदौली/लखनऊ: यूपी में बुधवार को अलग-अलग जिलों में हादसे हुए. चंदौली सैयदराजा थाना क्षेत्र के बगही कुंभापुर गांव के समीप बुधवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक चाय के द्कान में घुस गया. ट्रक की चपेट में आने से दुकान में चाय पी रहे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, लखनऊ में अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इससे युवक की मौत हो गई.
चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक चाय दुकान में घुसा: प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार ने बताया कि शाम करीब 7 बजे वह अपने दुकान पर चाय बना रहा था, तभी कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया. इससे अफरातफरी मच गई. घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसमें एक की रास्ते में मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान बलिया जिले के बतसरी गांव निवासी ट्रक चालक शैलेंद्र यादव व मनियार गांव निवासी धनंजय सिंह के रूप में हुई. इसके अलावा एक अन्य शैलेंद्र की हालत गंभीर है. सभी सड़क किनारे बने चाय की दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे.
सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
लखनऊ में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा: लखनऊ पुलिस के मुताबिक, बंथरा गांव निवासी राजेश कनौजिया (35) पिकअप लोडर वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. बुधवार रात करीब 10 बजे राजेश सरोजनी नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में अपनी पिकअप खड़ी कर बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान बंथरा थाने से कुछ दूर पहले अपना धर्म कांटा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही राजेश बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ा. उसके नीचे गिरते ही वाहन उसे कुचल कर फरार हो गया. बंथरा थाना प्रभारी राजेश सिंह राणा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के सहारे एक्सीडेंट करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है.
