यूपी में हादसे: चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक चाय की दुकान में घुसा, 2 की मौत, लखनऊ में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा

चंदौली/लखनऊ: यूपी में बुधवार को अलग-अलग जिलों में हादसे हुए. चंदौली सैयदराजा थाना क्षेत्र के बगही कुंभापुर गांव के समीप बुधवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक चाय के द्कान में घुस गया. ट्रक की चपेट में आने से दुकान में चाय पी रहे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, लखनऊ में अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इससे युवक की मौत हो गई.





चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक चाय दुकान में घुसा: प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार ने बताया कि शाम करीब 7 बजे वह अपने दुकान पर चाय बना रहा था, तभी कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया. इससे अफरातफरी मच गई. घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसमें एक की रास्ते में मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान बलिया जिले के बतसरी गांव निवासी ट्रक चालक शैलेंद्र यादव व मनियार गांव निवासी धनंजय सिंह के रूप में हुई. इसके अलावा एक अन्य शैलेंद्र की हालत गंभीर है. सभी सड़क किनारे बने चाय की दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे.

सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.