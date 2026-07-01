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हाइवा और टोटो की टक्कर में पति-पत्नी समेत तीन की मौत, अन्य की हालत गंभीर

साहिबगंज: राजमहल-उधवा निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर राजमहल थाना क्षेत्र के जामनगर के समीप बीती रात को हाइवा और टोटो की भिड़ंत में तीन की मौत हो चुकी है. वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, सभी का इलाज जारी है. घटना के दौरान मौके पर ही पति-पत्नी अयसुदीन शेख और नूर बाहार बीवी की मौत हो गई थी. जबकि चार घायल लोगों को नाजुक अवस्था में रात में रेफर कर दिया गया था. जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई है.

सभी टोटो में थे सवाल

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी एक समारोह से टोटो पर सवार होकर लौट रहे थे. तभी सामने से अनियंत्रित हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दिया. जिससे टोटो पुरी तरह से पिचक गया. जिससे टोटो में सवार यात्री उसमें फंस गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को अनुमंडल अस्पताल राजमहल भेजा गया. जहां उपाधीक्षक डा उदय टुडू ने जांचोपरांत दो लोगों को मृत घोषित कर दिया और बाकी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया.

साहिबगंज में सड़क दुर्घटना (ईटीवी भारत)

घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और हाइवा को राजमहल थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया. अस्पताल में भर्ती घायल लोगों के काफी तादाद में परिजन पहुंचे हैं. चारों तरफ इस घटना से लोग दुखी है.