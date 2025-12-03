ETV Bharat / state

हजारीबाग में डिवाइडर से टकराई कार, तीन की मौत, शादी में जा रहे थे सभी

हजारीबाग: जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत पांचमाधव में भीषण सड़क दुर्घटना हुआ है. घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. मृतक में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल हैं. जबकि लगभग छह लोग घायल हो गए हैं. सभी का इलाज हजारीबाग के अस्पताल में चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- कैसे हुआ हादसा

पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए बरही अनुमंडल अस्पताल भेज दी है. साथ ही परिजनों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है. सभी पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी बताए जा रहे हैं, जो बिहार में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चालक को नींद आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकराया.

हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें ज्योति कुमारी (24), शुभम यादव (6), अभिराज यादव (10), मृत्युंजय यादव (8), धर्मेंद्र यादव (35) और कौशल्या देवी शामिल हैं. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SBMCH अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया.

मौके से जब्त की गई गाड़ी