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उधम सिंह नगर में कब थमेंगे सड़क हादसे? अलग-अलग जगहों पर 3 लोगों ने गंवाई जान

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गदरपुर, सितारगंज और किच्छा क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. तीनों मामलों में अज्ञात वाहनों की टक्कर की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसों की जांच शुरू कर दी है.

गदरपुर में शख्स की मौत: पहला मामला गदरपुर थाना क्षेत्र का है. जहां एनएच 74 के किनारे मोतियापुर निवासी मोहम्मद शफी पुत्र मोहम्मद नबी (उम्र 60 वर्ष) अचेत अवस्था में पड़े मिले. बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफी बुधवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे.

इसी बीच राहगीरों ने उन्हें सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा और डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है.

सितारगंज-किच्छा रोड पर बाइक सवार की मौत: दूसरी घटना सितारगंज-किच्छा रोड पर अनुग्राम आश्रम के पास हुई. जहां अनुज कंबोज पुत्र जगतार सिंह निवासी सितारगंज देर रात अपनी आईलेट्स (IELTS) सेंटर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था.

इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.