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उधम सिंह नगर में कब थमेंगे सड़क हादसे? अलग-अलग जगहों पर 3 लोगों ने गंवाई जान

उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.सभी के घर में कोहराम मचा है.

UDHAM SINGH NAGAR ROAD ACCIDENT
मृतकों की तस्वीर (फाइल फोटो- Parents)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 3:14 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गदरपुर, सितारगंज और किच्छा क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. तीनों मामलों में अज्ञात वाहनों की टक्कर की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसों की जांच शुरू कर दी है.

गदरपुर में शख्स की मौत: पहला मामला गदरपुर थाना क्षेत्र का है. जहां एनएच 74 के किनारे मोतियापुर निवासी मोहम्मद शफी पुत्र मोहम्मद नबी (उम्र 60 वर्ष) अचेत अवस्था में पड़े मिले. बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफी बुधवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे.

इसी बीच राहगीरों ने उन्हें सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा और डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है.

सितारगंज-किच्छा रोड पर बाइक सवार की मौत: दूसरी घटना सितारगंज-किच्छा रोड पर अनुग्राम आश्रम के पास हुई. जहां अनुज कंबोज पुत्र जगतार सिंह निवासी सितारगंज देर रात अपनी आईलेट्स (IELTS) सेंटर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था.

इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

"शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- अनिल मेहता, उपनिरीक्षक, सिडकुल चौकी

किच्छा में युवक की गई जान: तीसरा मामला किच्छा क्षेत्र का है, जहां विरेंद्र कुमार पुत्र हरवंश लाल (उम्र 63 वर्ष) निवासी आवास विकास, किच्छा की भी सड़क हादसे में मौत हो गई. जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया.

हादासे की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह रिंगवाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.इस मामले में भी अज्ञात वाहन की टक्कर की आशंका जताई जा रही है.

"तीनों मामलों में परिजनों से तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस सभी घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी

फिलहाल, तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों ने दोषी वाहन चालकों की जल्द गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की है.

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