लक्सर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मसूरी में खाई में लुढ़की कार, पेड़ की वजह से बचा परिवार

हादसा देर शाम का बताया जा रहा है. राहगीरों ने तत्काल घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई. मृतकों में से एक युवक की आईडी कार्ड के जरिए पहचान शिवम पुत्र प्रेमचंद निवासी मोहम्मदपुर कुन्हारी के रूप में हुई है. जबकि, दूसरे युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

स्कूटी हादसे में दो युवकों की मौत: वहीं, दूसरा हादसा लक्सर–रुड़की रोड स्थित डोसनी ओवर ब्रिज पर सामने हुआ. यहां नई स्कूटी पर सवार दो युवक रुड़की की ओर से लक्सर आ रहे थे. तभी किसी अज्ञात वाहन की तेज रोशनी के कारण अचानक स्कूटी पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे दोनों युवक करीब 50 फीट नीचे गिर गए.

भूर्णी-कुआं खेड़ा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर में शख्स की मौत: पहला हादसा लक्सर के भूर्णी-कुआं खेड़ा रोड पर हुआ. जहां सेठपुर निवासी धूम सिंह पुत्र गेंदाराम को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि धूम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया.

लक्सर/मसूरी: जहां एक ओर पूरा देश नव वर्ष 2026 का स्वागत खुशियों और उत्साह के साथ कर रहा था तो वहीं लक्सर क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. इन हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. उधर, मसूरी में भी कार अनियंत्रित होकर खाई की तरफ लुढ़क गई. गनीमत रही कि कार पेड़ की वजह से रूक गई. जिससे बड़ा हादसा टल गया.

बताया जा रहा है कि दोनों युवक लक्सर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत थे. घटना की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वहीं, वरिष्ठ उपनिरीक्षक लक्सर कोतवाली लोकपाल परमार ने बताया अज्ञात वाहन और दूसरे युवक की पहचान को लेकर जांच की जा रही है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

मसूरी में खाई में लटकी कार, 3 लोगों की बाल-बाल बची जान: नए साल के पहले दिन ही मसूरी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. जहां देहरादून-मसूरी मार्ग पर गज्जी बैंड के पास एक कार संख्या UK 07 HG 7390 अचानक अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट नीचे सड़क से उतरकर एक पेड़ में अटक गई. जिससे कार सवारों में चीख पुकार मच गई.

मसूरी में पेड़ पर अटकी कार (फोटो सोर्स- Police)

कार में तीन लोग सवार थे, जिनकी बाल-बाल जान बच गई. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मसूरी पुलिस को जानकारी दी. स्थानीय लोगों की सूझबूझ और मसूरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

कार में रविशंकर कुमार दिनकर पुत्र सौदागर प्रसाद (उम्र 47 वर्ष) निवासी हरिद्वार बाईपास रोड (देहरादून) उनकी पत्नी मिशा सिन्हा पत्नी (उम्र 45 वर्ष) और बेटा प्रकाश दिनकर (उम्र 13 वर्ष) सवार थे. हादसे में बेटे के पैर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे एंबुलेंस सेवा की सहायता से देहरादून रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. अन्य दोनों को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई.

पेड़ की वजह से अटकी कार: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यदि कार पेड़ में न अटकती तो यह हादसा और भी गंभीर हो सकता था. मसूरी क्षेत्र में तीखे मोड़ और ढलान के कारण अक्सर वाहन फिसलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया और वाहन को सुरक्षित हटवाया. प्रशासन ने पर्यटकों और वाहन चालकों से पहाड़ी मार्गों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है. खासकर सर्दियों के मौसम में जब सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं.

