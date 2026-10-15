ETV Bharat / state

साहिबगंज में सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, हाइवा और ई-रिक्शा की टक्कर से हुआ हादसा

साहिबगंज: जिला में बरहड़वा-बरहेट मुख्य मार्ग पर रांगा थाना क्षेत्र के केशरो गांव के पास गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी है.

तेज रफ्तार हाइवा और टोटो (ई-रिक्शा) की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक और घायल सभी फल-सब्जी विक्रेता थे. मृतकों की पहचान मोगलपाड़ा निवासी साहिल शेख (18) और कयूम खान (24) तथा धरमपुर निवासी किशोर साह (28) के रूप में हुई है. घायलों में मोगलपाड़ा निवासी सूरज खान (19) और अहिल खान (13) शामिल हैं.

टोटो में सवार पांचों लोग रांगा साप्ताहिक हटिया से फल-सब्जी बेचकर बरहड़वा लौट रहे थे. केशरो के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाइवा ने टोटो को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टोटो चपटा होकर हाइवा के अगले पहिए में फंस गया और उसमें सवार लोग भी अंदर फंस गए.

इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बचाव कार्य शुरू कर रांगा थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और टोटो हाइवा के नीचे बुरी तरह फंसा होने के कारण बैक हो लोडर मंगवाई. हाइवा हटाने के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

घायलों को बरहड़वा सीएचसी ले जाया गया. वहां चिकित्सक सरिता टुडू ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, इलाज के दौरान कयूम खान की मौत हो गई. साहिल शेख और किशोर साह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. उधर, पुलिस वाहन में फंसे शवों को निकालना चाहती थी लेकिन स्वजनों ने ऐसा करने से रोक दिया. अभी तक शव हाइवा में ही फंसा हुआ था, घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस को भेजा गया है.