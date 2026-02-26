बेकाबू कार पेड़ से टकराकर पलटी, तीन युवकों की मौत; लखनऊ-प्रयागराज पर हुआ हादसा

ETV Bharat / state

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 26, 2026

रायबरेली: लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना इतनी भयानक थी, कि कार के परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. हादसा भदोखर थाना क्षेत्र के महोलिया गांव के पास की है.

CO सदर अरुण नौहार ने बताया कि बुधवार की रात में तेज रफ्तार कार लखनऊ-प्रयागराज नेशनल हाइवे पर भदोखर थाना क्षेत्र के महोलिया गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मृतकों की पहचान धनंजय सिंह (32) पुत्र अशोक सिंह निवासी दौलतपुर, आशुतोष मौर्या (35) पुत्र चंद्रभान निवासी अलीगंज डिहवा और संदीप सिंह (35) पुत्र तेजभान सिंह निवासी प्रहरी के रूप में हुई है. सभी निवासी जगतपुर थाना क्षेत्र के हैं. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ऐसे हुई दुर्घटना: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर हरचंदपुर की तरफ से आ रही कार भदोखर थाना क्षेत्र के महोलिया गांव के पास नहर किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई.

हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार सवार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर पहुंचाया.

वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर लाईक ने परीक्षण के बाद बताया कि तीनों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी. दुर्घटना की पर ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे भी स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी.

